Km 90 a meta La diferencia entre grupo principal y fuga se mantiene en 2'39



🔥Quando indossi la Maglia Rosa puoi fare qualsiasi cosa!

07:52 AM Km 117 a meta Clasificación del esprint intermedio, disputado en el Km 31 Así queda el reparto de puntos en Nagykanizsa: 1º Filippo Tagliani (Drone) - 12 puntos 2º Samuele Rivi (EOLO) - 8 3º Mattia Bais (Drone) - 6 4º Fernando Gaviria (UAE) - 5 5º Arnaud Démare (Groupama) - 4

07:36 AM Km 126 a meta Se confirmó el primer retiro del Giro, se trata Jan Tratnik. Baja sensible para el Bahrain de Mikel Landa y Pello Bilbao.

07:28 AM Km 131 a meta Tagliani se lleva los 12 puntos del primer 'sprint' de la competencia, Fernando Gaviria sumó cinco puntos

Km 133 a meta Tres pedalistas protagonizan la fuga y se encuentran a 2.32 min del pelotón principal. The Maglia Rosa team suddenly increased their pace. The bunch has already gained lots of time, bringing the advantage of the three attackers down to 3'18"

Recorrido de la etapa tres Así será el recorrido que tendrán que realizar los competidores. A stage around Lake Balaton, the Hungarian sea. At first, the route approaches the lake on mildly undulating roads. Skirting along the lakeshore for the final 50 km. The stage finale is mostly straight, with just a few mild bends.



Powered by @GarminItaly