¿Esconden cifras? Gobernador de Querétaro negó muertos en la guerra del fútbol de México

¿Están tapando el sol con un dedo? Mientras las imágenes de la brutal guerra que se desató en el estadio La Corregidora entre violentos disfrazados de hinchas de Querétaro y Atlas evidencia que hubo muertos y cientos de heridos, Mauricio Kuri, gobernador del estado, negó alguna víctima mortal.

Más información: Masacre en el fútbol de México: más de 17 muertos por guerra entre hinchas

Los primeros informes extraoficiales de los presentes en el recinto en la noche de sábado, hablaban de más de 17 fallecidos y más de 100 heridos de gravedad. Sin embargo, las autoridades se han encargado de desmentirlo.

Y es que tras los videos difundidos en redes sociales resulta difícil creer las versiones oficiales, puesto que queda en evidencia la sangre derramada y el grave estado de salud de varias personas que fueron brutalmente golpeadas.

Gobernador de Querétaro negó muertos

No obstante, Mauricio Kuri, gobernador del estado de Querétaro, entregó una alocución ante los medios de comunicación hace minutos y reiteró que no se han reportado muertos hasta el momento y que el número de heridos fue de 26 personas.

"Hay 26 personas que requirieron atención. De los cuales fueron 24 hombres y 2 mujeres. De esos 26, 3 fueron dados de alta. Otros 3 se encuentran graves, 10 delicados y los restantes sin gravedad", aseguró el mandatario.

Siga leyendo: Los colombianos que jugaron en la masacre del fútbol de México

“Me siento ofendido, indignado, dolido. Es una pena que hechos como estos, se den en un estado que es símbolo de independencia. Es inaceptable que una tragedia como esta, porque lo es, pese a no tener muertos. Aunque no hay muertos, es una tragedia y no podemos decir que no lo es”, agregó.

Varios testigos presentes en el estadio, aseguran haber visto muertos en el piso y a cientos de personas en estado crítico, pero aún así, las autoridades continuaron desmintiendo tal información y hasta se atrevieron a dar un panorama alentador, con heridos dados de alta de los hospitales.

“De los tres pacientes graves, están estables, con buena evolución. Algunos de ellos lo entubaron ayer por la noche. Hoy lo extubaron y está en vigilancia, esperando los momentos críticos para descartar complicaciones. Nos dimos en la tarea de identificar en esos videos a los pacientes que tenemos. Identificamos a tres, que son los graves. Están estables, vivos, aunque la imagen diga otra cosa. No tenemos ninguna defunción”, dijo María Martina Pérez Rendón, secretaria de Salud de Querétaro.