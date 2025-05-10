CANAL RCN
¡Gol anulado a Colombia ante Nigeria en el Mundial sub-20! ¿Estaba adelantado?

Óscar Perea había marcado el primer gol de Colombia vs. Nigeria en la tercera fecha de la Copa del Mundo sub-20, pero se terminó anulando.

octubre 05 de 2025
06:31 p. m.
Este domingo 5 de octubre, la Selección Colombia se enfrentó a Nigeria en la tercera fecha de la Copa del Mundo sub-20 de la FIFA, donde el equipo de César Torres busca quedarse con el primer lugar. Sin embargo, la suerte no acompañó al equipo en los primeros minutos.

Luego de que Joel Canchimbo se comiera un gol cantando, Óscar Perea pudo abrir el marcador, pero no alcanzó a celebrar cuando el asistente marcó fuera de lugar. Después de una revisión en el VAR, se determinó que el atacante sí se encontraba en posición ilícita.

Óscar Perea quiere ser el goleador de Colombia

Perea, quien es uno de los jugadores más importantes del combinado nacional, busca la vía para convertirse en el máximo goleador colombiano en esta competencia. Fue el autor del único gol hasta el momento con Arabia Saudita y por poco marca el segundo.

Habrá que ver si este único tanto le alcanzará para conseguir el objetivo en un equipo que juega sin un '9' posicional, ante la decisión de optar por Neyser Villarreal por encima de Emilio Aristizábal.

