¿Fue gol de Luis Díaz? La celebración del Bayern Múnich que algunos le dan al guajiro y otros no

El colombiano Luis Díaz continúa consolidándose como una de las piezas más importantes del Bayern Múnich en la presente temporada de la Bundesliga. Este viernes 26 de septiembre, el extremo guajiro volvió a destacarse en la goleada 4-0 de su equipo sobre el Werder Bremen, en un partido que lo mantuvo como protagonista durante gran parte del compromiso.

La acción más comentada de la noche llegó en el minuto 22, cuando el defensor Jonathan Tah conectó de taco un preciso centro desde el costado derecho. La pelota viajó rumbo al arco y, según varias tomas, Díaz habría rozado el esférico con su rodilla justo antes de que cruzara la línea de gol.

Aunque algunos sistemas de datos lo reportaron como autor del tanto, el registro oficial de la Bundesliga le adjudicó el gol a Tah, por lo que el colombiano no sumó en la estadística personal. Pese a esto, su influencia en la jugada fue determinante y sus compañeros no dudaron en felicitarlo por su participación.

RELACIONADO Luis Díaz tendría dura competencia en el Bayern Múnich con la posible llegada de estrella mundial

Confusión sobre el goleador del primer tanto

Las redes sociales y aplicaciones especializadas encendieron el debate apenas se conoció el informe oficial. Para muchos aficionados, el roce de Díaz era suficiente para considerarlo el anotador, mientras que otros coincidieron en que el toque fue accidental y que la intención original de la jugada pertenecía al defensor. El propio colombiano celebró abrazando a Tah, dejando claro que la prioridad para el equipo es el resultado colectivo.

Bayern sigue firme en la Bundesliga

Más allá de la polémica, el Bayern Múnich logró una contundente victoria que lo mantiene en lo más alto de la tabla. Luis Díaz jugó 84 minutos y fue clave en la generación ofensiva, aportando desequilibrio por la banda izquierda y asociándose de gran manera con sus compañeros de ataque. La afición bávara celebró el gran nivel del colombiano, que sigue demostrando por qué es una de las figuras más importantes de la plantilla dirigida por Vincent Kompany.