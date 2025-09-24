¿Vincent Kompany y un desplante a Luis Díaz? DT del Bayern sorprendió con sus declaraciones

Luis Díaz atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera deportiva. Desde su llegada al Bayern Múnich, el colombiano se ha convertido en figura clave del equipo bávaro gracias a sus goles, regates y aporte ofensivo.

La hinchada lo respalda y lo considera una de las grandes estrellas del club. Sin embargo, el director técnico Vincent Kompany dejó a más de uno sorprendido al omitir su nombre en una reciente entrevista sobre posibles candidatos al Balón de Oro.

Kompany destaca a Musiala, Kane y Olise, pero no a Luis Díaz

En declaraciones para Sky Sports, Kompany fue consultado sobre qué jugadores podrían pelear en el futuro por el Balón de Oro. El estratega belga mencionó a Jamal Musiala, Harry Kane y Michael Olise como figuras con opciones reales. Incluso resaltó que Musiala “sería candidato a ganar, pero lamentablemente no puede jugar ahora mismo debido a su lesión”.

Lo que llamó la atención fue que, pese al rendimiento destacado de Luis Díaz en el arranque de la temporada, Kompany no lo incluyó en esa lista. Esta omisión generó debate entre aficionados y prensa, quienes consideran que el colombiano tiene méritos suficientes para estar en la conversación.

Luis Díaz, respaldado por su nivel y por la hinchada

Más allá de las palabras del DT, lo cierto es que Díaz se ha consolidado como titular indiscutido en el Bayern. Su adaptación ha sido rápida y su nivel de juego ha sido determinante en varios triunfos recientes. Los seguidores bávaros lo ven como una pieza fundamental en el objetivo de conquistar títulos locales e internacionales.

Además, no es la primera vez que el nombre del guajiro aparece ligado al Balón de Oro. En 2022, la prestigiosa revista France Football lo ubicó en el puesto 17 de la clasificación de candidatos, reflejando el reconocimiento internacional que ya posee.

El gran reto para Díaz será mantener la regularidad y seguir brillando en las principales competiciones europeas. Con la mira puesta en la Champions League y en el Mundial 2026, el extremo colombiano tiene el escenario ideal para convencer no solo a Kompany, sino al mundo del fútbol.