CANAL RCN
Deportes

¿Vincent Kompany y un desplante a Luis Díaz? DT del Bayern sorprendió con sus declaraciones

El técnico del Bayern Múnicho sorprendió al no incluir a Luis Díaz entre los posibles candidatos para disputar el Balón de Oro en el futuro.

Luis Díaz Vincent Kompany
FOTO: Bayern Múnich

Noticias RCN

septiembre 24 de 2025
04:10 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Luis Díaz atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera deportiva. Desde su llegada al Bayern Múnich, el colombiano se ha convertido en figura clave del equipo bávaro gracias a sus goles, regates y aporte ofensivo.

Luis Díaz, el "más parecido a Messi" según Alexis Mac Allister
RELACIONADO

Luis Díaz, el "más parecido a Messi" según Alexis Mac Allister

La hinchada lo respalda y lo considera una de las grandes estrellas del club. Sin embargo, el director técnico Vincent Kompany dejó a más de uno sorprendido al omitir su nombre en una reciente entrevista sobre posibles candidatos al Balón de Oro.

Kompany destaca a Musiala, Kane y Olise, pero no a Luis Díaz

En declaraciones para Sky Sports, Kompany fue consultado sobre qué jugadores podrían pelear en el futuro por el Balón de Oro. El estratega belga mencionó a Jamal Musiala, Harry Kane y Michael Olise como figuras con opciones reales. Incluso resaltó que Musiala “sería candidato a ganar, pero lamentablemente no puede jugar ahora mismo debido a su lesión”.

Lo que llamó la atención fue que, pese al rendimiento destacado de Luis Díaz en el arranque de la temporada, Kompany no lo incluyó en esa lista. Esta omisión generó debate entre aficionados y prensa, quienes consideran que el colombiano tiene méritos suficientes para estar en la conversación.

Luis Díaz, respaldado por su nivel y por la hinchada

Más allá de las palabras del DT, lo cierto es que Díaz se ha consolidado como titular indiscutido en el Bayern. Su adaptación ha sido rápida y su nivel de juego ha sido determinante en varios triunfos recientes. Los seguidores bávaros lo ven como una pieza fundamental en el objetivo de conquistar títulos locales e internacionales.

Además, no es la primera vez que el nombre del guajiro aparece ligado al Balón de Oro. En 2022, la prestigiosa revista France Football lo ubicó en el puesto 17 de la clasificación de candidatos, reflejando el reconocimiento internacional que ya posee.

¿Se acerca un Mundial con 64 selecciones? Esto se sabe
RELACIONADO

¿Se acerca un Mundial con 64 selecciones? Esto se sabe

El gran reto para Díaz será mantener la regularidad y seguir brillando en las principales competiciones europeas. Con la mira puesta en la Champions League y en el Mundial 2026, el extremo colombiano tiene el escenario ideal para convencer no solo a Kompany, sino al mundo del fútbol.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Deportes Tolima

Deportes Tolima presentó megaproyecto que envidian muchos clubes del FPC

Mundial de fútbol

¿Se acerca un Mundial con 64 selecciones? Esto se sabe

Clásico RCN

🔴 EN VIVO 🔴 Etapa 5 del Clásico RCN 2025, hoy miércoles 24 de septiembre: sígala en directo

Otras Noticias

Inseguridad en Bogotá

Cayó el 'Hombre Araña del Siete de Agosto': trepó 15 metros para dañar una cámara y terminó grabado

El sujeto intentó dejar inservible una cámara de vigilancia en Bogotá, pero quedó registrado en video.

Artistas

Revelaron un escalofriante audio de B-King antes de morir: "Que pase lo que tenga que pasar"

Luego de varios días de la muerte de B-King, se siguen conociendo nuevos detalles sobre los últimos momentos del artista.

Artistas

Shock mundial: murió una reconocida influencer que tan solo tenía 14 años

Finanzas personales

Advierten a inquilinos en Colombia con pagos de arriendo: esto dice la ley

Alimentos

Kéfir: estos son los beneficios de la bebida fermentada para su salud