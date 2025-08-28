CANAL RCN
Deportes

Luis Díaz y el problema para Lionel Scaloni: lo hizo replantear todo en el Argentina vs. Colombia

El técnico de la Selección Argentina confesó que hubo una situación particular en el partido vs. Colombia que lo llevó a cambiar todo lo que había planificado.

Luis Díaz Lionel Scaloni
FOTO: AFP

Noticias RCN

agosto 28 de 2025
09:42 p. m.
El empate entre Argentina y Colombia en el estadio Más Monumental el pasado 10 de junio de 2025 dejó mucho más que un marcador. Lionel Scaloni, entrenador de la selección argentina, reconoció que la actuación de Luis Díaz lo obligó a replantear por completo la estrategia que había preparado para el encuentro de Eliminatorias Sudamericanas.

Durante una entrevista concedida a AFA Estudio el 27 de agosto, el técnico campeón del mundo explicó que la decisión de Colombia de jugar sin un delantero centro tradicional y ubicar a Díaz como referencia ofensiva modificó radicalmente sus planes. El entonces atacante del Liverpool no solo marcó el gol del empate, sino que se convirtió en la figura indiscutible del partido.

Luis Díaz, la pieza clave que desajustó el esquema argentino

Scaloni admitió que la táctica diseñada por Néstor Lorenzo sorprendió a la albiceleste. "Con nosotros Colombia jugó sin '9', puso a Luis Díaz y todo lo que habías preparado, te obliga a cambiarlo", afirmó el entrenador. Para el argentino, el fútbol es un "juego de ajedrez" en el que cada movimiento del rival exige una respuesta inmediata.

La escena que más llamó la atención durante el encuentro fue cuando Scaloni tomó del brazo a Díaz en medio de un reclamo. Esa imagen simbolizó la intensidad y el respeto que generó el colombiano, capaz de condicionar la planificación de la selección campeona del mundo.

Scaloni después del Mundial: equilibrio y humildad

Más allá del análisis futbolístico, el técnico argentino aprovechó la entrevista para reflexionar sobre su vida tras conquistar la Copa del Mundo en Catar 2022. Scaloni subrayó la importancia de mantener el equilibrio tanto en las victorias como en las derrotas: "Lo mejor que me pasó fue el campeonato del mundo, pero no más que eso. No me siento algo más que entrenador", declaró.

El estratega también recordó sus inicios en el fútbol, marcados por sacrificios y viajes constantes. Aseguró que muchos jugadores talentosos quedaron en el camino porque no contaban con apoyo o no podían trasladarse a los entrenamientos.

Con respecto a la exposición mediática que siguió al título mundial, Scaloni confesó que hubo un momento de saturación: "Después de Catar necesitaba desconectarme de alguna manera. Hoy soy bastante más light", dijo, dejando ver una faceta más humana y reflexiva.

