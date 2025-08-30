De no creer: el insólito gol que erró Luis Díaz en duelo de Bayern ante Augsburgo

Este sábado 30 de agosto, el Bayern Múnich se enfrenta con el Augsburgo por la segunda fecha de la liga de Alemania. Los bávaros buscan tres puntos más que los pongan en la cima del campeonato en este inicio de temporada donde tienen como protagonista al colombiano Luis Díaz.

Para este duelo, el técnico Vincent Kompany volvió a darle la confianza al colombiano al titular tras mostrar un gran nivel en los tres juegos anteriores de liga, copa y supercopa.

Con este panorama, el balón rodó este sábado y Díaz desde los primeros minutos fue protagonista con una acción de gol que erró de manera inesperada.

Recién corridos 21 segundos, Kimmich cedió un esférico para Michael Olise quien centró de manera rasante hacia Díaz. Con el arco completamente a disposición y sin arquero, el cafetero erró insólitamente, dejando el 'blopper' de la jornada.

Mire el insólito fallo de Luis Díaz:

Con el correr de los minutos, el extremo se asentó en el terreno de juego y se mostró más preciso.

Sobre el cierre de la primera mitad, la suerte llegó para el guajiro. Tras una brillante jugada sobre sector derecho por parte de Laimer, este cedió el esférico para que Luis Díaz llegara de manera solitaria dentro del área y definiera para poner así, el 2-0 parcial.

Con el 2-0 a su favor, Bayern Múnich inició la segunda mitad con el pie derecho. Sobre el minuto 48 de juego, Michael Olise estiró la ventaja a favor de los bávaros con una excelsa definición que batió al portero rival.

No obstante, cuando se pensaba que iba a ser una victoria cómoda para el Bayern, el cuadro local despertó y marcó el primer tanto de descuento rápidamente.

Sobre los 53 minutos Jakic marcó con una definición que no pudo contener el portero Manuel Neuer.

El final del encuentro se tornó bastante apretado y más cuando el Augsburgo marcó de nuevo. Al minuto 76, Komur definió de borde interno y rasante para dejar congelado al portero bávaro y así decretar el 2-3.