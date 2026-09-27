Golazo olímpico en Argentina le da la vuelta al mundo: video

El fútbol argentino volvió a situarse en el centro de la escena deportiva global gracias a una jugada de extraordinaria factura técnica. Durante el encuentro de cuartos de final de la Copa Argentina disputado entre Racing Club y Boca Juniors en el estadio Gigante de Arroyito, el mediocampista Gastón Lódico convirtió un impresionante gol olímpico que rápidamente se transformó en un fenómeno viral en las redes sociales y trascendió las fronteras del país.

El hecho ocurrió a los 18 minutos de la primera etapa del duelo de eliminación directa. Lódico se situó sobre el sector izquierdo del ataque de la Academia para ejecutar un tiro de esquina. Con un fuerte viento que soplaba como factor climático condicionante en la ciudad de Rosario, el volante sacó un remate cerrado y con efecto pronunciado.

La trayectoria del balón superó la estirada del guardameta xeneize Leandro Brey y se metió de manera directa en el segundo palo, inaugurando el marcador para el conjunto de Avellaneda. La complejidad técnica de la maniobra, sumada a la precisión en el golpeo bajo condiciones de viento cruzado, capturó de inmediato el aspersivo reconocimiento de los espectadores presentes y de los analistas deportivos.

La repercusión del tanto se amplificó en las plataformas digitales debido a un detalle captado por la transmisión oficial del evento. Minutos después de la conversión, se viralizó un registro de audio e imagen en el cual un simpatizante ubicado en la tribuna cercana a la zona del córner le gritó al jugador segundos antes de la ejecución: "Dale rosca, patealo cerrado".

La coincidencia entre la instrucción del aficionado y la posterior ejecución técnica del mediocampista generó miles de interacciones, reproducciones y comentarios en redes sociales como X (antes Twitter), TikTok e Instagram, convirtiendo el suceso en uno de los temas más comentados de la jornada futbolística.

Boca Juniors se terminó llevando el pase a la semifinal

Sin embargo, el tanto de bella factura técnica no bastó para asegurar la clasificación. Con el correr de los minutos, el conjunto xeneize reaccionó, ajustó marcas y logró equilibrar las acciones en un trámite que se volvió sumamente disputado.

Boca encontró la igualdad y, posteriormente, supo dar vuelta el marcador en el complemento, neutralizando la ventaja inicial obtenida por la Academia. Tras el pitazo final y la paridad en el tiempo reglamentario, la definición se trasladó a la tanda de penales, donde el conjunto de la Ribera se mostró más efectivo y selló su boleto a la siguiente instancia del torneo federal.

De este modo, la obra maestra de Gastón Lódico quedó registrada como uno de los goles más vistosos de la temporada a nivel global, con el sabor amargo para Racing de que semejante destreza técnica finalmente no sirvió para avanzar de ronda.