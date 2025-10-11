🔴EN VIVO🔴 Colombia 2-0 Corea del Norte, Mundial sub-17: vea en directo el partido

La Selección Colombia Sub-17 afrontará este lunes 10 de noviembre su compromiso más importante en lo que va del Mundial de la categoría, cuando se mida ante Corea del Norte, líder del Grupo G, en el tercer y último partido de la fase de grupos. El encuentro, que se disputará en la mañana de Catar y será transmitido para Colombia desde las 7:55 a.m. por RCN y Deportes RCN en YouTube, definirá si el combinado nacional continúa con vida o se despide prematuramente del certamen.

El panorama no es sencillo para el equipo dirigido por el cuerpo técnico colombiano, que necesita ganar sí o sí para mantener la ilusión de avanzar a los octavos de final. En sus dos primeras presentaciones, el conjunto tricolor no logró imponerse: empató 1-1 frente a Alemania en el debut, y posteriormente no pasó del 0-0 ante El Salvador, un rival que en el papel lucía más accesible.

Un reto de carácter y definición

Colombia ha mostrado pasajes de buen fútbol, con posesión y dinámica en el mediocampo, pero le ha faltado contundencia en el último tercio de la cancha. Los delanteros han generado oportunidades, aunque la falta de eficacia ha sido el gran obstáculo para sumar de a tres. Ante Corea del Norte, líder invicto del grupo y equipo de gran orden táctico, la tricolor deberá encontrar la precisión que no tuvo en los partidos anteriores.

El cuerpo técnico ha insistido en reforzar la confianza del plantel, recordando que aún hay posibilidades de clasificación si se consigue una victoria por buena diferencia de goles.

Todo o nada para la tricolor

El duelo ante los asiáticos será una verdadera final. Corea del Norte llega con paso firme tras dos triunfos y buscará cerrar el grupo con puntaje perfecto, mientras que Colombia saldrá a dejarlo todo en la cancha para prolongar su sueño mundialista.

Más allá del resultado, el partido servirá como una prueba de madurez para una generación que busca consolidarse en el panorama internacional. El país espera que el talento y la garra de los jóvenes cafeteros se impongan en el momento más decisivo del torneo.