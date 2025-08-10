CANAL RCN
Deportes Video

¡Gol de Sudáfrica vs. Colombia! Polémico penal, Jordan García atajó, pero se repitió el cobro

El equipo sudafricano logró poner la igualdad en el marcador en los octavos de final del Mundial sub-20 tras una cuestionada decisión arbitral.

Noticias RCN

octubre 08 de 2025
03:49 p. m.
Este 8 de octubre, Colombia se enfrentó a Sudáfrica en los octavos de final de la Copa del Mundo sub-20 Chile 2025, en donde el equipo ganaba por 1-0 desde los primeros minutos. Sin embargo, una polémica acción le otorgó el empate a los africanos.

🔴 EN VIVO 🔴 Colombia 1-1 Sudáfrica por el Mundial Sub-20: vea el juego en directo
Jordan García cometió un error grave al controlar mal un balón que parecía sencillo. Tras dejar el rebote, la presión de los sudafricanos provocó que perdiera el balón y tras tratar de intervenir, habría derribado al delantero rival.

Polémica revisión en el VAR: ¿Era penal?

La revisión en el VAR validó la decisión del árbitro del compromiso, que pitó penal en contra de Colombia. El equipo de César Torres usó la tarjeta verde y pidió la revisión de la acción, por lo que el central tuvo que mirar la jugada una vez más.

Tras mirar la jugada en el monitor, el juez mantuvo su criterio, vio lo que sería un leve toque de García sobre el pie del delantero. Esto generó debate, pues se hiló muy delgadito para determinar la pena máxima.

Jordan García y la repetición del cobro

El portero colombiano corrigió su error en la jugada previa y atajó tanto el primer remate como el rebote que quedó después. Sin embargo, se tuvo que repetir, pues García se adelantó algunos centímetros antes de que saliera el disparo.

Mfundo Vilazaki, quien se había encargado del primer cobro, no falló en la segunda oportunidad y puso el 1-1 en el marcador, aunque minutos después Colombia volvió a tomar la ventaja con gol de Neyser Villarreal.

¡Qué golazo, Neyser Villarreal! La Selección Colombia le está ganando 2-1 a Sudáfrica en el Mundial Sub-20
