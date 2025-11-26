CANAL RCN
Deportes

Lucas González tras ganar ante Santa Fe: "Fue una clase de cómo se puede jugar al fútbol"

El técnico de Deportes Tolima habló luego del triunfo ante Independiente Santa Fe en 'El Campín' y destacó el primer tiempo de su equipo.

FOTO: @cdtolima

Noticias RCN

noviembre 26 de 2025
10:12 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Deportes Tolima se acerca a la gran final del fútbol colombiano luego de sumar 7 puntos en los primeros 3 partidos de los cuadrangulares finales, 6 de ellos conseguidos en condición de visitante.

Harold Santiago Mosquera reveló la lesión que habría sufrido: alarmas encendidas
RELACIONADO

Harold Santiago Mosquera reveló la lesión que habría sufrido: alarmas encendidas

El triunfo ante Independiente Santa Fe en 'El Campín' deja al equipo ibaguereño muy bien parado pensando en el partido ante este mismo equipo en el Murillo Toro. Sobre este juego, el técnico Lucas González expresó su opinión.

Lucas González y el fútbol de Tolima en Bogotá

El técnico bogotano habló en la rueda de prensa posterior al compromiso, en donde rescató el primer tiempo y lo mostrado antes de la expulsión de Cristian Arrieta. Para él, esos primeros 45 minutos son los mejores que ha jugado un equipo bajo su dirección técnica.

La primera parte que hacen ellos es lo mejor que yo he visto de fútbol en Colombia recientemente, seguramente son los mejores 45 minutos que yo he sentido que ha jugado un equipo que yo haya dirigido. Mientras hemos estado 11 contra 11 hemos dado una clase de cómo se puede jugar al fútbol.

Sobre lo sufrido en la segunda mitad, comentó. "Si yo pudiera elegir jugaría siempre como jugamos la primera parte. Hoy el equipo ha mostrado que puede hacerlo cuando estamos 11 contra 11 y estamos de visitantes, que no se nos olvide eso, hemos venido a 'El Campín' a imponer condiciones y una cosa es querer hacerlo y otra cosa es ser capaces de hacerlo".

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Champions League

Escalofriante: colombiano se desplomó tras sufrir un fuerte taponazo en Champions

Arsenal

Arsenal vs. Bayern Múnich, en Champions League: hora y canal para ver el partidazo

Independiente Santa Fe

Harold Santiago Mosquera reveló la lesión que habría sufrido: alarmas encendidas

Otras Noticias

Nequi

Nequi presenta fuerte caída este miércoles 26 de noviembre: millones de usuarios afectados

Millones de usuarios reportaron la fuerte caída en la mañana de este miércoles.

Senado de la República

Alerta en el Senado por proyecto que permitiría al presidente reintegrar oficiales retirados de la Policía

La propuesta legislativa incluye un artículo que permitiría al mandatario reintegrar a oficiales destituidos o retirados de forma voluntaria.

Estados Unidos

Enviado de Trump viajará a Moscú para avanzar en posible acuerdo de paz en Ucrania

Enfermedades

Piden retirar producto para bebés que se comercializa en Colombia: alertan por grave enfermedad

Masterchef Celebrity Colombia

Valentina Taguado reaccionó tras perder la final de MasterChef Celebrity: "¿Para qué destilar tanto odio?"