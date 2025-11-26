Lucas González tras ganar ante Santa Fe: "Fue una clase de cómo se puede jugar al fútbol"

Deportes Tolima se acerca a la gran final del fútbol colombiano luego de sumar 7 puntos en los primeros 3 partidos de los cuadrangulares finales, 6 de ellos conseguidos en condición de visitante.

El triunfo ante Independiente Santa Fe en 'El Campín' deja al equipo ibaguereño muy bien parado pensando en el partido ante este mismo equipo en el Murillo Toro. Sobre este juego, el técnico Lucas González expresó su opinión.

Lucas González y el fútbol de Tolima en Bogotá

El técnico bogotano habló en la rueda de prensa posterior al compromiso, en donde rescató el primer tiempo y lo mostrado antes de la expulsión de Cristian Arrieta. Para él, esos primeros 45 minutos son los mejores que ha jugado un equipo bajo su dirección técnica.

La primera parte que hacen ellos es lo mejor que yo he visto de fútbol en Colombia recientemente, seguramente son los mejores 45 minutos que yo he sentido que ha jugado un equipo que yo haya dirigido. Mientras hemos estado 11 contra 11 hemos dado una clase de cómo se puede jugar al fútbol.

Sobre lo sufrido en la segunda mitad, comentó. "Si yo pudiera elegir jugaría siempre como jugamos la primera parte. Hoy el equipo ha mostrado que puede hacerlo cuando estamos 11 contra 11 y estamos de visitantes, que no se nos olvide eso, hemos venido a 'El Campín' a imponer condiciones y una cosa es querer hacerlo y otra cosa es ser capaces de hacerlo".