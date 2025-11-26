Hugo Rodallega estalló tras la penosa derrota de Santa Fe ante Tolima en El Campín: "un desastre"

Independiente Santa Fe vivió una noche para el olvido en El Campín y uno de los primeros en enfrentar el malestar general fue su referente ofensivo.

Hugo Rodallega salió a dar la cara por la penosa actuación del cuadro 'cardenal', luego de la derrota 1-2 ante Deportes Tolima, un resultado que volvió a encender las alarmas en el grupo B de los cuadrangulares de la Liga BetPlay- II 2025.

¿Qué dijo Rodallega tras el golpe en El Campín ante Tolima?

Mientras la afición expresaba su frustración, el experimentado delantero ofreció una declaración directa. Rodallega reconoció que el equipo vivió uno de sus momentos más bajos de la temporada, especialmente en los primeros 45 minutos, donde Tolima impuso ritmo, presión y superioridad.

El atacante fue categórico al señalar que Santa Fe se vio débil y que, en varios pasajes, parecía que no quería competir.

Nosotros estuvimos muy mal y nos vimos muy débiles, parecía que no queríamos jugar el partido. Es una vergüenza la que sentimos hoy. Hay que pedirle una disculpa al hincha, Santa Fe no debería tener ese tipo de momentos, pero también se asumen y ya debemos pensar que el sábado tenemos que ir a ganar.

El futbolista lamentó profundamente la imagen que dejó el plantel en casa, y afirmó que lo ocurrido mereció una disculpa pública para la hinchada.

Aunque admitió que el Tolima fue mejor antes de quedarse con un jugador menos, también enfatizó que el problema principal no pasó por un mal planteamiento, sino por la actitud del grupo en el campo.

Según Rodallega, el cuerpo técnico trabajó el partido con claridad, pero fue la pasividad de los jugadores lo que permitió que el rival dominara.

Yo atribuyo eso a la actitud de nosotros en el campo, nos veíamos quietos, sin fuerza, todos se identifican, los mirábamos jugar sabiendo que tienen jugadores que pueden hacer daño. Queda para nosotros hacernos responsables y darle vuelta a la página

¿Por qué Santa Fe no pudo reaccionar a tiempo ante Tolima?

Con el Tolima reducido a diez hombres en la segunda parte, Santa Fe encontró espacios y generó oportunidades, pero no logró revertir el marcador.

Rodallega explicó que, aunque el equipo movió bien la pelota y logró aproximaciones claras, la solidez del rival y la falta de precisión evitaron el empate.

Llegamos, pero, el arquero estuvo muy bien. La defensa fue muy sólida, tiene jugadores muy fuertes. Nosotros movíamos el balón de lado a lado, pero ellos se aferraron dentro del área, se hicieron fuertes y no tuvimos ese toque de suerte, algunas pasaron cerca y no pudimos empatar el juego.

El balance final dejó un sinsabor evidente: el equipo reaccionó tarde y pagó caro una primera parte desconcertante. Sin embargo, Rodallega concluyó que aún quedan partidos decisivos y que Santa Fe está obligado a buscar una hazaña fuera de casa si quiere mantenerse con vida en los cuadrangulares.