Neyser Villarreal arribó a Belo Horizonte: sus primeras palabras tras salir de Millonarios

El futuro de Neyser Villarreal comienza a tomar forma lejos de Colombia. El joven futbolista, una de las revelaciones de la Selección Colombia en el último Mundial Sub-20, arribó este miércoles 26 de noviembre a la ciudad de Belo Horizonte para ultimar los detalles de su vinculación con Cruzeiro. La llegada del volante ofensivo al gigante brasileño marca un nuevo capítulo en su carrera tras la polémica salida de Millonarios, club con el que entró en conflicto después de su participación mundialista.

Villarreal, quien se destacó por su calidad técnica, desequilibrio y madurez en la cita orbital juvenil, no regresó a entrenamientos con Millonarios durante casi un mes, situación que generó tensiones entre el jugador, su entorno y la institución embajadora. En medio de ese panorama, el interés de Cruzeiro tomó fuerza y finalmente se convirtió en la oportunidad que hoy lo lleva al fútbol brasileño.

RELACIONADO Última y definitiva decisión de Millonarios con caso de Neyser Villarreal

Llega a Belo Horizonte para sellar su vínculo con Cruzeiro

Con una sonrisa y rodeado de cámaras, Villarreal aterrizó en Belo Horizonte este miércoles y fue recibido por medios locales que ya lo proyectan como un fichaje prometedor para el equipo dirigido por Fernando Jardim. El colombiano pasó por el aeropuerto con tranquilidad, aunque sin ocultar la emoción por iniciar una nueva etapa en su carrera profesional.

“Estoy muy contento que un club como este haya puesto los ojos en mí. Sí, hemos conversado un poco con el profe Jardim y me llena de confianza. Ahora toca hacer historia acá”, declaró a la prensa brasileña tras su llegada. Sus palabras reflejan el entusiasmo por integrarse a un plantel competitivo y demostrar por qué se convirtió en uno de los talentos más observados del fútbol colombiano en los últimos meses.

Una salida polémica y un desafío mayor

La transición no ha estado exenta de controversias. Su ausencia prolongada en Millonarios generó malestar dentro del club, que esperaba su retorno inmediato después del Mundial Sub-20. Sin embargo, el jugador optó por no presentarse mientras se definía su futuro, situación que terminó por fracturar la relación con el equipo capitalino.

Ahora, en territorio brasileño, Villarreal enfrenta un desafío mayor: consolidarse en una liga intensa, exigente y con una exposición internacional significativa. Cruzeiro, un histórico del fútbol sudamericano, confía en que el colombiano aporte talento fresco y capacidad ofensiva a un proyecto deportivo que busca volver a los primeros planos.

El fichaje aún no ha sido oficializado por el club, pero se espera que en las próximas horas firme su contrato y se una a los trabajos del equipo. Para el jugador de 20 años, este podría ser el salto definitivo hacia un futuro prometedor en el fútbol internacional.