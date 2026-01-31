¡El Inter Miami de Lionel Messi también tomó decisión de ÚLTIMA HORA para el partido vs. Atlético Nacional!

El Inter de Miami llegó a Medellín el viernes 30 de enero, en horas de la noche, y ya está listo para enfrentarse a Atlético Nacional en el denominado 'Partido de la Historia'.

Este encuentro será en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, la casa habitual de Atlético Nacional, y el balón comenzará a rodar a partir de las 5:00 de la tarde.

Por lo tanto, a falta de muy poco tiempo para que el árbitro decrete el inicie del partido, Mascherano, el director técnico del Inter Miami, tomó una decisión. ¿Cuál fue?

Lionel Messi será titular vs. Atlético Nacional en el 'Partido de la Historia!

Javier Mascherano reveló su alineación hace unos minutos y dio a conocer que Lionel Messi, el astro argentino, irá desde el 'vamos' y llevará la cinta de capitán del Inter Miami.

Además, el once inicial lo completarán St. Clair; Mura, Falcón, Fray, Allen; Ayala, De Paul, Segovia, Silvetti y Luis Suárez.

¿Cómo llegan Atlético Nacional e Inter de Miami a este 'Partido de la Historia'?

Atlético Nacional ya inició su competencia oficial en el Fútbol Profesional Colombiano y vención 4-0 a Boyacá Chicó en el debut.

Ese partido se llevó a cabo en el estadio Atanasio Girardot y los goles fueron anotados por Andrés Sarmiento, Edwin Cardona, William Tesillo y Juan Bauzá.

Mientras tanto, el Inter Miami ha estado disputando amistosos y, en su más reciente encuentro, cayó 3-0 vs. Alianza Lima en territorio peruano.

Los goles en el marco de la 'Noche Blanquiazul' fueron de Paolo Guerrero y Luis Ramos.

¿En dónde ver EN VIVO el partido entre Inter Miami y Atlético Nacional?

El partido que disputarán Inter Miami y Atlético Nacional se puede seguir en la pantalla principal del Canal RCN.

La transmisión iniciará a las 4:00 de la tarde, mientras que la pelota comenzará a rodar una hora después en el césped del Atanasio.