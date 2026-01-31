CANAL RCN
Deportes

¡El Inter Miami de Lionel Messi también tomó decisión de ÚLTIMA HORA para el partido vs. Atlético Nacional!

La decisión fue de Javier Mascherano y fue anunciada en la cuenta oficial del Inter Miami. ¿Cuál fue?

Foto: AFP.

Noticias RCN

enero 31 de 2026
04:55 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El Inter de Miami llegó a Medellín el viernes 30 de enero, en horas de la noche, y ya está listo para enfrentarse a Atlético Nacional en el denominado 'Partido de la Historia'.

Este encuentro será en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, la casa habitual de Atlético Nacional, y el balón comenzará a rodar a partir de las 5:00 de la tarde.

Convocados de Atlético Nacional para enfrentar a Inter Miami en Medellín
RELACIONADO

Convocados de Atlético Nacional para enfrentar a Inter Miami en Medellín

Por lo tanto, a falta de muy poco tiempo para que el árbitro decrete el inicie del partido, Mascherano, el director técnico del Inter Miami, tomó una decisión. ¿Cuál fue?

Lionel Messi será titular vs. Atlético Nacional en el 'Partido de la Historia!

Javier Mascherano reveló su alineación hace unos minutos y dio a conocer que Lionel Messi, el astro argentino, irá desde el 'vamos' y llevará la cinta de capitán del Inter Miami.

Además, el once inicial lo completarán St. Clair; Mura, Falcón, Fray, Allen; Ayala, De Paul, Segovia, Silvetti y Luis Suárez.

¿Cómo llegan Atlético Nacional e Inter de Miami a este 'Partido de la Historia'?

Atlético Nacional ya inició su competencia oficial en el Fútbol Profesional Colombiano y vención 4-0 a Boyacá Chicó en el debut.

Ese partido se llevó a cabo en el estadio Atanasio Girardot y los goles fueron anotados por Andrés Sarmiento, Edwin Cardona, William Tesillo y Juan Bauzá.

Nacional vs. Inter Miami: fecha, hora y canal para ver en vivo el amistoso internacional
RELACIONADO

Nacional vs. Inter Miami: fecha, hora y canal para ver en vivo el amistoso internacional

Mientras tanto, el Inter Miami ha estado disputando amistosos y, en su más reciente encuentro, cayó 3-0 vs. Alianza Lima en territorio peruano.

Los goles en el marco de la 'Noche Blanquiazul' fueron de Paolo Guerrero y Luis Ramos.

¿En dónde ver EN VIVO el partido entre Inter Miami y Atlético Nacional?

El partido que disputarán Inter Miami y Atlético Nacional se puede seguir en la pantalla principal del Canal RCN.

La transmisión iniciará a las 4:00 de la tarde, mientras que la pelota comenzará a rodar una hora después en el césped del Atanasio.

 

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Atlético Nacional

¡Atlético Nacional tomó una decisión de ÚLTIMA HORA antes del partido vs. Inter Miami!

Luis Díaz

Luis Díaz entró desde el banco y en menos de 1 minuto ya estaba celebrando un nuevo gol

Hay Festival

Hay Festival 2026: Los 50 mejores equipos del fútbol colombiano

Otras Noticias

Gustavo Petro

¿Tutela al presidente Petro por hablar de Jesucristo? Esto se sabe

El presidente tendrá 24 horas para responder ante la justicia por un recurso que cuestiona sus recientes afirmaciones hechas en un acto público en Bogotá.

Yeison Jiménez

Este es el LINK OFICIAL para ver el concierto homenaje a Yeison Jiménez en El Campín

El concierto ya empezó con la participación de artistas emblemáticos como Jhon Alex Castaño.

Estados Unidos

Encargada de negocios de los Estados Unidos llega a Venezuela para liderar el relanzamiento de las relaciones entre ambos países

Resultados lotería

Resultado Super Astro Sol: ya hay número y signo ganador HOY 31 de enero de 2026

Medio ambiente

¿Microplásticos en el cuerpo humano? Ahora podrán detectarse con mayor precisión