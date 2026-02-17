Jhon Durán se fue a los empujones y armó tensión total en el fútbol ruso: video

Jhon Durán volvió a generar polémica en el fútbol internacional. Esta vez, el delantero colombiano quedó en el centro de las críticas tras una fuerte jugada en un partido preparatorio del fútbol ruso, apenas días después de iniciar su nueva etapa con el Zenit de San Petersburgo.

La acción reabrió viejas dudas sobre su temperamento dentro del campo y despertó críticas entre hinchas y analistas.

Durán llegó a Rusia con la intención clara de relanzar su carrera. Tras salidas anticipadas de clubes como Al Nassr y Fenerbahce, el atacante buscaba continuidad, protagonismo y un cambio de imagen.

El objetivo de fondo es volver a consolidarse como alternativa en la Selección Colombia, en un momento clave del calendario rumbo al Mundial 2026. Sin embargo, su arranque en el fútbol ruso no fue el esperado.

Jhon Durán y la polémica jugada en Rusia

Este martes 17 de febrero, Zenit disputó un encuentro amistoso ante el Krasnodar. Cuando apenas transcurrían cinco minutos de juego, Durán protagonizó una acción que no pasó desapercibida. Tras un pelotazo largo, el colombiano fue a disputar el balón con un defensor rival.

Lo que parecía una jugada común terminó en empujones, forcejeos y un gesto que elevó la tensión: Durán tomó del cuello a su adversario.

Ambos jugadores cayeron al suelo y el ambiente se caldeó de inmediato. Compañeros y árbitro intervinieron para evitar que la situación pasara a mayores.

Tras el altercado, el juez decidió amonestar a los dos futbolistas con tarjeta amarilla. La jugada no derivó en expulsión y el partido continuó con normalidad.

El reto de Jhon Durán para cambiar su imagen en el fútbol ruso

Más allá de la decisión arbitral, el episodio vuelve a poner el foco sobre uno de los principales desafíos de Durán: el control emocional.

En su paso por clubes anteriores, varias actitudes dentro y fuera del campo generaron incomodidad entre técnicos, compañeros y directivos, lo que aceleró su salida de esos proyectos deportivos.

En Zenit, el contexto es distinto. El club ruso apuesta por su talento, potencia física y capacidad goleadora, pero espera una versión más madura del atacante.

En Rusia, el margen de error suele ser corto y la exigencia disciplinaria es alta, incluso en partidos de preparación.