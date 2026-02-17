CANAL RCN
Deportes

Jhon Durán se fue a los empujones y armó tensión total en el fútbol ruso: video

Jhon Durán no pasó desapercibido en su inicio en Rusia: protagonizó una jugada polémica contra un rival.

Jhon Durán en Rusia
Foto: captura pantalla X Videos Fútbol

Noticias RCN

febrero 17 de 2026
11:12 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Jhon Durán volvió a generar polémica en el fútbol internacional. Esta vez, el delantero colombiano quedó en el centro de las críticas tras una fuerte jugada en un partido preparatorio del fútbol ruso, apenas días después de iniciar su nueva etapa con el Zenit de San Petersburgo.

El estreno de James Rodríguez con Minnesota United tendría que esperar: revelaron detalles migratorios
RELACIONADO

El estreno de James Rodríguez con Minnesota United tendría que esperar: revelaron detalles migratorios

La acción reabrió viejas dudas sobre su temperamento dentro del campo y despertó críticas entre hinchas y analistas.

Durán llegó a Rusia con la intención clara de relanzar su carrera. Tras salidas anticipadas de clubes como Al Nassr y Fenerbahce, el atacante buscaba continuidad, protagonismo y un cambio de imagen.

El objetivo de fondo es volver a consolidarse como alternativa en la Selección Colombia, en un momento clave del calendario rumbo al Mundial 2026. Sin embargo, su arranque en el fútbol ruso no fue el esperado.

Jhon Durán y la polémica jugada en Rusia

Este martes 17 de febrero, Zenit disputó un encuentro amistoso ante el Krasnodar. Cuando apenas transcurrían cinco minutos de juego, Durán protagonizó una acción que no pasó desapercibida. Tras un pelotazo largo, el colombiano fue a disputar el balón con un defensor rival.

Lo que parecía una jugada común terminó en empujones, forcejeos y un gesto que elevó la tensión: Durán tomó del cuello a su adversario.

Neymar recibió una fuerte patada en su regreso con Santos y encendió alarmas rumbo al Mundial 2026
RELACIONADO

Neymar recibió una fuerte patada en su regreso con Santos y encendió alarmas rumbo al Mundial 2026

Ambos jugadores cayeron al suelo y el ambiente se caldeó de inmediato. Compañeros y árbitro intervinieron para evitar que la situación pasara a mayores.

Tras el altercado, el juez decidió amonestar a los dos futbolistas con tarjeta amarilla. La jugada no derivó en expulsión y el partido continuó con normalidad.

El reto de Jhon Durán para cambiar su imagen en el fútbol ruso

Más allá de la decisión arbitral, el episodio vuelve a poner el foco sobre uno de los principales desafíos de Durán: el control emocional.

En su paso por clubes anteriores, varias actitudes dentro y fuera del campo generaron incomodidad entre técnicos, compañeros y directivos, lo que aceleró su salida de esos proyectos deportivos.

Atención, Selección Colombia: FIFA da fechas para entregar lista preliminar y definitiva del Mundial 2026
RELACIONADO

Atención, Selección Colombia: FIFA da fechas para entregar lista preliminar y definitiva del Mundial 2026

En Zenit, el contexto es distinto. El club ruso apuesta por su talento, potencia física y capacidad goleadora, pero espera una versión más madura del atacante.

En Rusia, el margen de error suele ser corto y la exigencia disciplinaria es alta, incluso en partidos de preparación.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

James Rodríguez

El estreno de James Rodríguez con Minnesota United tendría que esperar: revelaron detalles migratorios

James Rodríguez

VIDEO: Así reaccionó James Rodríguez cuando un barbero lo abordó en las calles de Estados Unidos

Fútbol

Neymar recibió una fuerte patada en su regreso con Santos y encendió alarmas rumbo al Mundial 2026

Otras Noticias

EPS

“Se pudo haber evitado”: vicepresidente de la Liga Colombiana de Hemofílicos sobre la muerte de Kevin Acosta

El vicepresidente de la Liga, Manuel Santiago Ordóñez, desmintió el mito de que los pacientes hemofílicos deben limitar su vida cotidiana.

Animales

Punch, el monito bebé que se aferró a un peluche al ser rechazado por su madre en Japón

La historia de este macaco le ha dado la vuelta a las redes tras las conmovedoras imágenes que ha protagonizado junto a su peluche.

Animales

Captado en video: sujeto pateó a su mascota en conjunto residencial de Bogotá

Perú

Congreso de Perú debate la moción de destitución contra el presidente José Jerí

Dólar

Así abrió el dólar en Colombia hoy martes 17 de febrero: La TRM tuvo cambio drástico