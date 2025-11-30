¡Pero qué golazo! Jordan Barrera marcó tremendo tanto de chilena con Botafogo

El joven futbolista colombiano Jordan Barrera, ex jugador del Junior de Barranquilla, vivió este domingo 30 de noviembre una tarde que difícilmente olvidará. El atacante fue protagonista estelar en el clásico entre Botafogo y Corinthians, disputado en condición de visitante, al firmar una anotación espectacular que encendió la fecha del Brasileirao y puso su nombre en las portadas deportivas de Brasil.

El partido, de alta intensidad desde el inicio, mantenía un 1-1 luchado cuando Barrera apareció con una acción llena de talento y valentía. El colombiano, que se ha ido ganando un espacio en el plantel, volvió a demostrar que su crecimiento no es casualidad, sino el resultado de su disciplina y su capacidad para responder en momentos determinantes.

Una chilena perfecta que silenció el estadio y despertó elogios

Corría el minuto 66 cuando Barrera aprovechó un rebote dentro del área rival. Sin pensarlo demasiado, ajustó su cuerpo de espaldas al arco y ejecutó una chilena impecable, un gesto técnico que dejó sin reacción al portero y sorprendió a toda la defensa de Corinthians. El balón viajó con potencia y precisión hacia el fondo de la red, convirtiéndose de inmediato en el 2-1 parcial y en uno de los mejores goles de la jornada.

Sus compañeros corrieron a abrazarlo, conscientes de que ese tanto no solo representaba una ventaja momentánea, sino también un golpe de autoridad para un futbolista que continúa abriéndose camino en el competitivo fútbol brasileño.

Un impacto positivo pese al empate final

A pesar de la brillante actuación de Barrera, el encuentro terminó igualado 2-2, luego de que Corinthians encontrara el gol de la igualdad en los minutos finales. Sin embargo, la atención se quedó con la actuación del colombiano, quien se llevó los reflectores por su capacidad para cambiar el rumbo del partido y demostrar que está preparado para asumir responsabilidades en los momentos más tensos.

Este golazo no solo confirma el buen presente del ex Junior, sino que fortalece su confianza y su lucha por más minutos en Botafogo. A sus 20 años, Jordan Barrera continúa construyendo su camino con actuaciones que hablan por sí solas y que auguran un futuro prometedor para el fútbol colombiano.