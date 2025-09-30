CANAL RCN
Mbappé firmó hat-trick y Real Madrid goleó 5-0 a Kairat: vea el resumen y goles

Vea los goles y resumen de la victoria contundente del Real Madrid sobre Kairat en la Champions League.

Mbappé
Foto: AFP

septiembre 30 de 2025
02:02 p. m.
El Real Madrid volvió a demostrar su jerarquía en la Champions League tras golear 5-0 al Kairat Almaty en territorio kazajo. En un duelo correspondiente a la segunda jornada de la fase de grupos, el conjunto blanco se impuso con autoridad gracias a un inspirado Kylian Mbappé, quien firmó un triplete y reafirmó por qué es considerado la gran figura de la plantilla merengue en esta temporada.

El encuentro comenzó con un Kairat atrevido, que intentó incomodar a los visitantes en los primeros minutos, pero rápidamente la diferencia de calidad se hizo evidente. Sobre el minuto 26, Mbappé abrió el marcador desde el punto penal y encaminó una victoria que se terminaría convirtiendo en una exhibición.

Mbappé, figura absoluta en Kazajistán

La estrella francesa fue el gran protagonista del compromiso. Tras inaugurar el resultado desde los once pasos, amplió la ventaja en el minuto 52 con una larga carrera que culminó con una definición precisa frente al arquero local. Más tarde, en el 73, selló su triplete con un potente remate desde la media luna que dejó sin opciones al guardameta kazajo.

El poderío ofensivo del Real Madrid no se detuvo allí. Eduardo Camavinga se sumó a la goleada con un tanto de cabeza en el minuto 83, mientras que Brahim Díaz, ya en el tiempo de descuento (90+3), cerró la contundente victoria que reafirma el buen momento de los dirigidos por Carlo Ancelotti en la competición europea.

Victoria con sabor a reivindicación

Más allá de los tres puntos, este resultado sirvió como una especie de rehabilitación anímica para el conjunto blanco, que venía golpeado tras la dura derrota en el clásico madrileño frente al Atlético (5-2) en la Liga española. La contundencia mostrada en Kazajistán demuestra que el Real Madrid sigue siendo candidato firme a avanzar con paso sólido en la Champions.

Con este triunfo, los merengues continúan invictos en el certamen continental, luego de haber debutado con victoria 2-1 frente al Olympique de Marsella en el Santiago Bernabéu. Ahora, el reto será mantener la regularidad y confirmar su favoritismo en las próximas jornadas, donde Mbappé apunta a seguir siendo el referente ofensivo que marca la diferencia en Europa.

