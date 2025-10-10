Néstor Lorenzo no quiso más rumores y confirmó su arquero titular en la selección

El técnico de la selección Colombia, Néstor Lorenzo, ofreció este viernes 10 de octubre una rueda de prensa cargada de expectativa, en la que despejó una de las mayores dudas de los aficionados: el arquero titular frente a México, en el amistoso internacional que se disputará este sábado 11 de octubre en el AT&T Stadium de Texas (Estados Unidos).

En un encuentro que marca el inicio formal de la preparación rumbo al Mundial de 2026, el estratega argentino confirmó que David Ospina volverá al arco de la Tricolor después de un largo periodo de ausencia.

“Va a atajar David Ospina. Es hora de que David tenga su partido y lo está haciendo muy bien”, señaló Lorenzo ante los medios, destacando la experiencia y jerarquía del guardameta antioqueño. Ospina, regresa en un momento clave para recuperar ritmo y liderazgo dentro del grupo.

James y Luis Díaz, los pilares del proyecto de Lorenzo

Durante su intervención, Néstor Lorenzo evitó revelar toda la nómina titular que enfrentará al combinado mexicano, pero sí adelantó otros dos nombres fundamentales en su esquema: James Rodríguez y Luis Díaz, quienes serán los encargados de liderar la ofensiva nacional. “Va a jugar James, que será el capitán, y va a jugar ‘Lucho’ Díaz”, puntualizó el técnico, confirmando la presencia de las máximas figuras del equipo.

La decisión de Lorenzo busca reforzar la identidad y continuidad de un grupo que ha mostrado solidez desde su clasificación anticipada al Mundial. El encuentro frente a México será una oportunidad ideal para probar variantes tácticas, darle rodaje a nuevos talentos y medir el nivel competitivo frente a un rival de jerarquía internacional.

Una nueva etapa hacia el sueño mundialista

Colombia encara este amistoso con la mirada puesta en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, torneo al que llega clasificada con antelación y con una base consolidada bajo la conducción de Lorenzo. El duelo ante México no solo será una prueba futbolística, sino también una demostración del carácter y la proyección del equipo. Con el regreso de David Ospina y el liderazgo de James y Díaz, la Tricolor inicia una nueva etapa en su camino hacia la cita mundialista, con la ilusión intacta de volver a ser protagonista en la élite del fútbol internacional.