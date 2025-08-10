De no creer: la clara opción que falló Neyser Villarreal y que estrelló contra el palo

La selección Colombia sub-20 vivió un momento de alta tensión en el estadio Fiscal de Talca, durante el segundo tiempo del partido de octavos de final frente a Sudáfrica. El combinado nacional, dirigido por César Torres, buscaba retomar la ventaja en el marcador tras el empate 1-1, y la oportunidad más clara del complemento llegó en los pies —y cabeza— de Neyser Villarreal, quien estuvo a centímetros de marcar el segundo gol para el conjunto cafetero.

Sobre el minuto 57’, Colombia elaboró una jugada colectiva por el costado derecho. Tras una buena proyección de los laterales y un centro preciso al corazón del área, Villarreal se elevó completamente solo frente al arco rival. Todo parecía indicar que el delantero definiría con tranquilidad para poner nuevamente arriba al equipo, pero su cabezazo, lleno de fuerza y colocación, terminó estrellándose violentamente contra el palo izquierdo de la portería sudafricana.

El rebote generó suspiros y lamentos entre los aficionados colombianos presentes en las gradas, mientras el propio jugador se tomó la cabeza, consciente de que había dejado escapar una oportunidad dorada. La defensa rival despejó el peligro y el marcador se mantuvo igualado, dejando al equipo tricolor con la sensación de haber estado a un paso de cambiar el rumbo del compromiso.

Colombia insiste, pero la suerte no acompaña a los dirigidos por César Torres

A partir de esa acción, Colombia mantuvo su dominio territorial y su propuesta ofensiva, empujando a Sudáfrica contra su propio campo. Sin embargo, la falta de efectividad en los últimos metros y la solidez del arquero africano impidieron que el marcador se moviera nuevamente.

Neyser Villarreal, que ha sido uno de los jugadores más desequilibrantes del torneo, demostró movilidad, potencia y olfato goleador, aunque la fortuna le dio la espalda en la acción más clara del segundo tiempo. El conjunto cafetero sigue insistiendo en busca del tanto que lo devuelva a la ventaja, con la ilusión de avanzar a los cuartos de final del Mundial sub-20 y mantener vivo el sueño de una nueva hazaña para el fútbol colombiano.