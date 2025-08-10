CANAL RCN
Deportes Video

De no creer: la clara opción que falló Neyser Villarreal y que estrelló contra el palo

Neyser Villarreal pudo darle nuevamente la ventaja a Colombia frente a Sudáfrica, pero su definición su errónea.

Noticias RCN

octubre 08 de 2025
03:55 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La selección Colombia sub-20 vivió un momento de alta tensión en el estadio Fiscal de Talca, durante el segundo tiempo del partido de octavos de final frente a Sudáfrica. El combinado nacional, dirigido por César Torres, buscaba retomar la ventaja en el marcador tras el empate 1-1, y la oportunidad más clara del complemento llegó en los pies —y cabeza— de Neyser Villarreal, quien estuvo a centímetros de marcar el segundo gol para el conjunto cafetero.

Sobre el minuto 57’, Colombia elaboró una jugada colectiva por el costado derecho. Tras una buena proyección de los laterales y un centro preciso al corazón del área, Villarreal se elevó completamente solo frente al arco rival. Todo parecía indicar que el delantero definiría con tranquilidad para poner nuevamente arriba al equipo, pero su cabezazo, lleno de fuerza y colocación, terminó estrellándose violentamente contra el palo izquierdo de la portería sudafricana.

¡Qué golazo, Neyser Villarreal! La Selección Colombia le está ganando 2-1 a Sudáfrica en el Mundial Sub-20
RELACIONADO

¡Qué golazo, Neyser Villarreal! La Selección Colombia le está ganando 2-1 a Sudáfrica en el Mundial Sub-20

El rebote generó suspiros y lamentos entre los aficionados colombianos presentes en las gradas, mientras el propio jugador se tomó la cabeza, consciente de que había dejado escapar una oportunidad dorada. La defensa rival despejó el peligro y el marcador se mantuvo igualado, dejando al equipo tricolor con la sensación de haber estado a un paso de cambiar el rumbo del compromiso.

Colombia insiste, pero la suerte no acompaña a los dirigidos por César Torres

A partir de esa acción, Colombia mantuvo su dominio territorial y su propuesta ofensiva, empujando a Sudáfrica contra su propio campo. Sin embargo, la falta de efectividad en los últimos metros y la solidez del arquero africano impidieron que el marcador se moviera nuevamente.

Neyser Villarreal, que ha sido uno de los jugadores más desequilibrantes del torneo, demostró movilidad, potencia y olfato goleador, aunque la fortuna le dio la espalda en la acción más clara del segundo tiempo. El conjunto cafetero sigue insistiendo en busca del tanto que lo devuelva a la ventaja, con la ilusión de avanzar a los cuartos de final del Mundial sub-20 y mantener vivo el sueño de una nueva hazaña para el fútbol colombiano.

🔴 EN VIVO 🔴 Colombia 2-1 Sudáfrica por el Mundial Sub-20: vea el juego en directo
RELACIONADO

🔴 EN VIVO 🔴 Colombia 2-1 Sudáfrica por el Mundial Sub-20: vea el juego en directo

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Selección Colombia

¡Qué golazo, Neyser Villarreal! La Selección Colombia le está ganando 2-1 a Sudáfrica en el Mundial Sub-20

Selección Colombia

¡Gol de Sudáfrica vs. Colombia! Polémico penal, Jordan García atajó, pero se repitió el cobro

Selección Colombia

🔴 EN VIVO 🔴 Colombia 2-1 Sudáfrica por el Mundial Sub-20: vea el juego en directo

Otras Noticias

Medellín

Polémica en Medellín: concejal salió con bate en mano para "defender la ciudad" durante marcha pro Palestina

Los disturbios dejaron diez funcionarios heridos.

Dólar

¡Sorpresivo precio del dólar en Colombia en el cierre de hoy 8 de octubre de 2025! Así se cotizó

Descubra el precio exacto con el que el dólar cerró en Colombia hoy 8 de octubre de 2025.

Estados Unidos

¿Viaja a los Estados Unidos? Aeropuertos presentan múltiples retrasos por cierre del Gobierno

Tecnología

Este sería el nuevo videojuego creado de Elon Musk con inteligencia artificial

Enfermedades

Colombia, entre los países con más calvos del mundo: así quedó en ranking internacional