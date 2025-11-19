¿Calló bocas? El rendimiento de Néstor Lorenzo para llevar a la selección al Mundial

La selección Colombia ya trabaja con la mirada puesta en el 2026, año en el que afrontará el esperado Mundial de Estados Unidos. Con la clasificación en el bolsillo y un proyecto que tomó forma desde 2022, es el momento ideal para analizar el proceso de Néstor Lorenzo al frente del equipo nacional. Aunque durante mucho tiempo existieron voces que ponían en duda la solidez de sus números, lo cierto es que el balance del argentino no solo es positivo, sino uno de los más destacados en la historia reciente del combinado cafetero.

Desde su llegada al banquillo tricolor, Lorenzo ha dirigido 42 partidos en tres años de trabajo continuo. Su registro global incluye 26 victorias, 11 empates y apenas 5 derrotas, un rendimiento del 71 %, cifra que lo posiciona como uno de los técnicos con mejor rendimiento porcentual en la selección en una etapa moderna. No se trata de un dato menor; es una muestra de estabilidad, regularidad y, sobre todo, de una idea futbolística que ha logrado consolidarse.

En el 2025, de hecho, Colombia solo cayó una vez: ante Brasil en las Eliminatorias. Ese dato resume la competitividad del equipo y la capacidad de mantener un nivel alto ante rivales de peso.

Lorenzo, un técnico que supo gestionar amistosos sin fisuras

El rendimiento del seleccionador argentino en partidos amistosos es uno de los capítulos más llamativos de su proceso. En este tipo de compromisos, diseñados para probar variantes, consolidar ideas y evaluar talento, Lorenzo consiguió 15 victorias, 3 empates y ninguna derrota. Un registro impecable que evidencia la seriedad con la que el cuerpo técnico aborda cada presentación, independientemente del contexto o el rival.

Estos resultados no solo fortalecieron el ranking FIFA del equipo, sino que también permitieron a Colombia construir una base sólida y confiable, pieza clave para el camino hacia una Copa del Mundo con 48 selecciones, donde cada detalle cuenta.

Firmeza competitiva en partidos oficiales

Pero los buenos números no se limitan a los amistosos. En los partidos oficiales —eliminatorias y competencias formales—, Lorenzo también mostró firmeza y capacidad para competir en escenarios exigentes. Su registro en juegos por los puntos incluye 11 victorias, 8 empates y 5 derrotas, para un rendimiento del 57 %.

Aunque la exigencia es mayor y los márgenes más estrechos, Colombia consiguió sostener un nivel estable, sacando puntos clave y mostrando una evolución colectiva que se refleja tanto en la posesión del balón como en la solidez defensiva y la eficiencia en momentos decisivos.

Con este balance, Colombia llega al 2026 con un proyecto maduro, un técnico respaldado por sus números y un grupo que se siente competitivo. El desafío mundialista será enorme, pero el camino recorrido bajo Néstor Lorenzo permite mirar el futuro con optimismo y convicción.