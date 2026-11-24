La Selección Colombia Sub-17 consiguió este martes 24 de noviembre la clasificación a la fase de dieciseisavos de final de la Copa Mundial Sub-17 de Catar luego de vencer por dos goles a cero a Honduras por la segunda fecha del grupo L, que comparte junto a Japón y Serbia.

En la primera fecha, la 'tricolor' venció a Japón 2-1 tras convertir una pena máxima en una de las últimas jugadas del partido y cerrará la fase de grupos el próximo viernes 27 de noviembre contra la selección de Serbia, en donde buscará quedarse con la primera posición del grupo.

Colombia 2 - Honduras 0: goles y mejores momentos

Con goles de Matías Caicedo y José Escorcia en los últimos 15 minutos del segundo tiempo, la selección dirigida por Freddy Hurtado venció a Honduras y ratificó su clasificación a la siguiente ronda de la Copa Mundial de Catar; además, Colombia aprovecharía la expulsión de Diego Matute al minuto 53 para inclinar la cancha a su favor y aprovechar el hombre de más.

El primer gol colombiano llegaría luego de un gran centro del volante Samuel Martínez tras aprovechar un tiro de esquina a favor que cobraron rápidamente para sorprender a la defensa rival.

Unos minutos después, Escorcia aprovecharía un grave error del portero rival con un gran olfato goleador y decretaría el 2-0 definitivo a favor de Colombia.

Formato de la Copa del Mundo Sub-17 de Catar 2026

La Copa Mundial de la FIFA 2026 de Catar tendrá el mismo formato que el Mundial de mayores 2026 de Estados Unidos, México y Canadá; los dos primeros de cada grupo más los ocho mejores terceros clasificarán a la siguiente ronda, donde iniciarán los partidos a eliminación directa.

De este modo, la Selección Colombia deberá esperar para conocer cuál será su posición final en el grupo para conocer el camino a una posible final.