Comandante presente: Rafael Santos Borré, el hombre de goles definitivos

A Rafael Santos Borré lo han criticado porque siendo delantero, destaca más por el trabajo 'sucio' y sin balón, que por marcar goles o porque cuando tiene oportunidades claras, las falla.

Esto último puede ser un tanto cierto y ha sido la falla a mejorar por el atacante colombiano para convertirse en un futbolista de élite y tal parece, que lo está logrando. Ser más efectivo de cara al arco era la cereza que le faltaba a Santos Borré para ser un delantero bastante completo para el fútbol de la actualidad.

Los goles de Santos Borré abrieron la puerta de la Europa League

De hecho, su comienzo en Frankfurt fue tortuoso, nada que despegaba y en sus primeros 14 partidos en la Bundesliga apenas marcó tres goles, algo que le empezaron a criticar desde la hinchada que estaba acostumbrada al enorme poderío goleador de Luka Jovic o de André Silva.

Pero, acostumbrado a lo que había hecho en River Plate, Santos Borré se destapó con goles en momentos importantes y fue el comandante de su equipo a la consagración del título de Europa League. Esta tarde frente a Frankfurt, el colombiano entró a la historia grande del club anotando el gol del empate 1-1 y marcando el cobro decisivo para ganar la tanda de penales en la final contra Rangers.

Y es que no es la primera vez que ocurrió, Rafael Santos Borré es sinónimo de goles importantes. En el camino al título ya lo había avisado, vaticinando lo que podía ocurrir en la tarde de este miércoles en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán de Sevilla.

El primer campanazo también fue en España, pero en el Camp Nou contra Barcelona marcando un tremendo golazo para la victoria 2-3 del Frankfurt en los cuartos de final. En semis, los alemanes se midieron contra el complicado West Ham y tras haber ganado 1-2 en la ida en Inglaterra, de locales lograron la tranquilidad ganando 1-0 con un gol de Borré.

Gol al Barcelona

Gol al West Ham

🇨🇴 GOOOL de Rafael Santos Borré. 1-0 derrota el #EintrachtFrankfurt a #WestHam en la vuelta de la semifinal de #EuropaLeague pic.twitter.com/Cs1dfiHZLC — Pipe Sierra (@PSierraR) May 5, 2022

Figura estelar en River Plate

Esas fórmulas ya se habían dado antes en River Plate. Primero fue en la histórica Copa Libertadores 2018 en la que el 'millonario' le ganó en la final a Boca Juniors en Madrid y aunque el barranquillero brilló más por su ausencia por acumulación de amarillas, fue protagonista en el camino al título.

Santos Borré marcó en la victoria 3-0 contra Racing en octavos de final y luego en el 3-1 con Independiente en cuartos. En semifinales, River estaba casi eliminado, pues iba perdiendo 2-0, pero al minuto 82, el colombiano puso el descuento y en el tiempo añadido, un penal advertido por el VAR, le dio el empate 2-2 que por gol visitante le dio el tiquete a la final al equipo e 'la banda cruzada'.

Gol a Racing

Gol a Independiente

Gol a Gremio

Un año más tarde, en 2019, 'Rafa' siguió con su tendencia de ser vital cuando la ocasión lo amerita, pero esta vez sin tener un final feliz. 'La máquina' anotó en la victoria 3-1 contra Cerro Porteño en los cuartos de final de Copa Libertadores, también lo hizo en el triunfo 2-1 con Boca Juniors en la semifinal y en la final frente a Flamengo, fue el autor del gol con el que River iba ganando el título, pero en los últimos dos minutos de partido, los brasileros dieron vuelta el marcador y se llevaron la copa a casa.

Gol a Cerro Porteño

Gol a Boca Juniors

Gol a Flamengo

Cuando no marca, asiste y cuando no hace ninguna de las dos, es importante en la presión y sale figura de su equipo. Pero no hay duda que cuando las papas queman, el comandante Rafael Santos Borré sale al rescate, en partidos calientes, es infalible.