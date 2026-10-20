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¿Karol G y Feid volvieron? Las pistas que apuntan a una posible reconciliación

¿Karol G y Feid volvieron? Nuevas pistas en redes sociales desatan rumores de reconciliación entre los cantantes colombianos tras su ruptura.

Karol G, Feid
Foto AFP

Noticias RCN

octubre 20 de 2026
03:46 p. m.
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La historia de amor entre Karol G y Feid vuelve a dar de qué hablar. Aunque los cantantes colombianos terminaron su relación después de casi tres años juntos, una serie de movimientos en redes sociales ha despertado las sospechas de sus seguidores sobre una posible reconciliación.

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Desde mensajes que algunos interpretan como indirectas hasta coincidencias en publicaciones, los fanáticos comenzaron a preguntarse si la pareja estaría intentando darse una segunda oportunidad.

¿Karol G y Feid están juntos nuevamente?

A comienzos de 2026, medios internacionales como TMZ informaron que los artistas habían terminado su noviazgo en buenos términos. Posteriormente, Karol G habló públicamente sobre su soltería y el proceso emocional que vivió tras la separación.

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Sin embargo, recientemente aparecieron detalles que llaman la atención. Uno de ellos fue el regreso del color verde a las apariciones de la cantante, especialmente durante su último espectáculo y una celebración organizada por Daiky.

Este tono ha sido relacionado durante años con Feid, por lo que algunos seguidores interpretaron su presencia como una posible señal.

A esto se sumó una historia publicada por el intérprete de Luna, que incluía la frase: "Verte ganar también es parte de mi oración". El mensaje apareció sobre un fondo rosado, detalle que varios usuarios asociaron con Karol G.

Las nuevas pistas que alimentan los rumores de reconciliación

Otro movimiento que generó comentarios ocurrió en Instagram. Según observaron seguidores, Karol G volvió a seguir a Feid después de haberlo eliminado de su lista.

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Además, algunas publicaciones que ambos habían archivado reaparecieron en sus perfiles, aumentando las expectativas.

Las especulaciones crecieron con un video promocional de Feid junto a Álvaro Díaz, en el que usuarios identificaron una calcomanía de Tropicoqueta, álbum de Karol G, en un computador.

Pese a estas coincidencias, ninguno de los artistas ha confirmado una reconciliación. Por ahora, las supuestas señales siguen siendo interpretaciones de sus seguidores y no una prueba de que hayan retomado su relación sentimental.

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