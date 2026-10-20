Diosdado Cabello convoca marcha el mismo día que la oposición exige elecciones

Venezuela se prepara para una jornada de movilizaciones este jueves 22 de octubre. Diosdado Cabello anunció una marcha de mujeres en Caracas, mientras que la oposición, liderada por María Corina Machado, convocó protestas para exigir un cronograma electoral y elecciones presidenciales en 2027.

Las dos convocatorias coincidirán en una fecha que vuelve a poner la disputa política venezolana en las calles. El anuncio se produjo después de que sectores opositores llamaran a una movilización nacional para reclamar garantías democráticas y una definición sobre el calendario electoral.

¿Qué dijo Diosdado Cabello sobre la marcha del chavismo?

Durante una rueda de prensa del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Cabello anunció que el jueves se realizará una movilización de mujeres en Caracas, en el marco del llamado mes rosa, dedicado a la sensibilización sobre el cáncer de mama.

“El jueves 22, las mujeres se movilizan aquí en Caracas, jueves 22 en el mes rosa. Una gran marcha aquí en Caracas de las mujeres”, afirmó Cabello.

Cabello señaló que la convocatoria está dirigida principalmente a las mujeres, aunque indicó que los hombres también podrán participar. Hasta el momento del anuncio, no había precisado la ruta que seguiría la movilización.

La coincidencia con la protesta opositora generó cuestionamientos entre sectores críticos del Gobierno, que interpretan la convocatoria paralela en el contexto de la disputa por el rumbo político del país.

¿Por qué la oposición convocó una movilización nacional?

La organización Vente Venezuela, vinculada al liderazgo de María Corina Machado, llamó a movilizarse el mismo jueves para exigir un cronograma electoral que contemple elecciones presidenciales en 2027.

Entre sus demandas también figuran el regreso seguro de Machado al país y la liberación de los presos políticos. Los organizadores anunciaron que la jornada tendrá actividades en Caracas y otras ciudades venezolanas.

La oposición busca mantener la presión para que se definan condiciones y fechas para un eventual proceso electoral. La convocatoria se produce en medio de las discusiones sobre una transición política y de las diferencias entre el oficialismo y sus adversarios sobre las garantías democráticas.

La coincidencia de las marchas plantea una jornada de alta atención política, especialmente en Caracas, donde se anunciaron las dos movilizaciones.

Mientras el chavismo promueve su movilización en el marco del mes rosa, la oposición busca que la jornada se convierta en una demostración de respaldo a la celebración de elecciones presidenciales con un calendario definido.