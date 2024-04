Xabi Alonso se rinde ante los pies de Gustavo Puerta: “Estamos encantados”

Uno de los jugadores que ha sorprendido a todos los colombianos es Gustavo Puerta, volante que comenzó a brillar en el Sudamericano sub-20 y que fue fichado por el Bayer Leverkusen, dejando gratamente sorprendidos a la junta directiva del club y varios aficionados.

Pues así lo ha dado a conocer Xabi Alonso, entrenador del Bayer Leverkusen, quien durante las últimas horas, se rindió ante los pies de Gustavo Puerta, dejando claro que es un jugador con un gran potencial a su corta edad, afirmando que será uno de los futbolistas colombianos con más proyección.

Palabras de Xabi Alonso a Gustavo Puerta

En rueda de prensa, Xabi Alonso afirmó que está encantando con la actitud que ha mostrado Gustavo Puerta en los entrenamientos del equipo alemán, dejando claro que a pesar de la poca continuidad que ha tenido en el Bayer, asegurando que es un futbolista ejemplar dentro de la plantilla.

“Estamos encantados con su actitud, con sus ganas de mejorar. Desde la pretemporada vio que tenía una oportunidad y peleó por ella. Se merece estar donde está (…) El otro día cuando fue con la selección fue una de las mejores noticias. Cuando me dijo, ‘Xabi estoy en la convocatoria de la absoluta’ me dio una gran alegría. Una pena que no pudo debutar, pero lo intentamos ayudar para que consiga el debut con la absoluta que se lo merece”, afirmó el entrenador del Bayer Leverkusen.

Por otro lado, Xabi Alonso fue cuestionado por la poca continuidad que ha tenido el colombiano en la Bundesliga, dejando claro que es parte del proceso y llevar al jugador para que siga teniendo aprendizajes dentro del fútbol internacional.

“Ha jugado algunos minutos, le gustaría jugar más, pero es parte del proceso, está aprendiendo mucho de todos los entrenamientos, de todos los grandes compañeros que tiene”, finalizó Xabi Alonso.

Estadísticas de Gustavo Puerta en la Bundesliga

En la presente temporada, Gustavo Puerta ha disputado tan solo 210 minutos con la camiseta del Bayer Leverkusen. Su debut con el equipo de Alemania fue contra el Bayer Múnich el pasado 10 de febrero. En esa oportunidad, el volante tan solo disputó un minuto en el juego que su equipo ganó tres goles a cero.

