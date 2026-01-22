Presidente de Millonarios rompió el silencio ante rumores de James: “Ha habido intención”

En medio del actual mercado de fichajes y la expectativa que genera el futuro de James Rodríguez, en las últimas horas se reavivó el debate sobre una posible llegada del volante cucuteño a Millonarios. Los rumores tomaron más fuerza debido a que el ‘10’ y capitán de la selección Colombia continúa sin equipo, situación que ha despertado especulaciones sobre un eventual regreso al fútbol profesional colombiano. En ese contexto, la figura de Radamel Falcao García, quien hace parte del plantel ‘embajador’, aparece como un factor emocional que alimenta la ilusión de los hinchas.

La posibilidad de ver nuevamente a James en el FPC no solo despierta nostalgia, sino también expectativa deportiva y comercial. Su jerarquía internacional, su liderazgo y su impacto mediático representarían un golpe de opinión para cualquier club del país. Sin embargo, desde la dirigencia de Millonarios han optado por la cautela y la mesura frente a un escenario que, por ahora, parece lejano.

La postura oficial de Millonarios ante los rumores

Enrique Camacho, presidente de Millonarios, se refirió al tema en diálogo con Medio Tiempo de Win Sports, donde dejó clara la posición institucional del club frente a los rumores que han circulado en las últimas semanas. El directivo reconoció que en la historia reciente del equipo siempre ha existido la intención de contar con futbolistas de talla internacional, pero aclaró que actualmente no es un escenario viable.

“Nosotros siempre hemos querido un jugador de esa talla y hemos tenido esa intención, la hemos expresado. Sin embargo, en este momento no estamos trabajando en ello porque tenemos el equipo completo y tenemos unos límites salariales que no nos lo permiten”, afirmó Camacho, subrayando que el club debe ser responsable con su planificación financiera y deportiva.

Falcao, James y una ilusión que sigue latente

Pese a la postura oficial, en distintos espacios radiales del país se sigue hablando de una mínima posibilidad. El hecho de que Falcao García esté en el vestuario azul no pasa desapercibido, ya que la cercana amistad entre ambos referentes de la selección Colombia podría influir en una eventual decisión de James, especialmente pensando en llegar con continuidad al Mundial.

Mientras tanto, Millonarios continúa enfocado en su proyecto deportivo bajo la dirección técnica de David González, con una nómina definida y objetivos claros para la temporada. Aunque la llegada de James Rodríguez hoy parece complicada, el solo hecho de que su nombre sea vinculado al club demuestra el peso histórico y simbólico que mantiene el equipo ‘embajador’ en el fútbol colombiano. La ilusión existe, pero por ahora, la realidad impone prudencia.