Junior se pronunció ante los rumores de una supuesta negociación con James Rodríguez

Junior de Barranquilla acabó los rumores sobre una supuesta nueva negociación con James Rodríguez.

Fuad Char
Foto: Twitter Junior de Barranquilla

Noticias RCN

enero 19 de 2026
03:37 p. m.
Junior de Barranquilla volvió a quedar en el centro de la conversación del fútbol colombiano tras las recientes declaraciones de su máximo accionista, Fuad Char, quien se encargó de despejar cualquier tipo de especulación sobre un posible regreso de James Rodríguez al país para vestir la camiseta rojiblanca. En medio de un mercado de pases marcado por rumores y versiones cruzadas, el dirigente fue tajante y dejó claro que el nombre del ‘10’ no está ni estará en los planes del club.

James Rodríguez, actualmente sin equipo tras finalizar su más reciente vínculo en el exterior, ha sido relacionado en los últimos días con varios clubes del continente, incluidos algunos del fútbol colombiano. Su situación contractual alimentó las ilusiones de muchos hinchas, especialmente en Barranquilla, donde en el pasado ya se había hablado de una negociación ambiciosa. Sin embargo, esta vez la respuesta desde la dirigencia fue rápida y contundente.

Fuad Char cerró definitivamente la puerta a James

En una entrevista concedida a Win Sports, Fuad Char explicó con franqueza por qué Junior no volverá a sentarse a negociar con el mediocampista cucuteño. El experimentado dirigente recordó un episodio anterior que, según sus palabras, dejó una sensación amarga y marcó un punto final en cualquier intento futuro.

“No, no, no, porque cogió un viejito como yo, me hizo viajar a Medellín, porque le iba a ratificar nuestra oferta, le estábamos ofreciendo esta vida y la otra. Cuando llegué tenía un representante nuevo y me dijo que no se podía, eso es un capítulo para el olvido”, expresó Char.

Las palabras del accionista principal del conjunto tiburón reflejan no solo molestia, sino también cansancio frente a un proceso que, desde su perspectiva, no fue claro ni respetuoso. Por ello, la dirigencia optó por cerrar definitivamente ese capítulo y enfocarse en otros objetivos deportivos.

Junior prioriza otros proyectos deportivos

Con este panorama, Junior de Barranquilla descarta por completo cualquier posibilidad de sumar a James Rodríguez, pese a su jerarquía y a la expectativa mediática que genera su nombre. El club, según ha trascendido, prefiere invertir sus esfuerzos en fortalecer el plantel con jugadores que encajen en el proyecto actual y que garanticen estabilidad deportiva y contractual.

Mientras tanto, el futuro de James sigue siendo una incógnita. Aunque recibe propuestas y su nombre continúa sonando con fuerza en el mercado, su regreso al fútbol colombiano, al menos por ahora, no parece cercano. En Barranquilla, el mensaje es claro: no hay negociaciones abiertas ni intención de reactivar conversaciones pasadas.

Así, Junior le pone punto final a un rumor recurrente y reafirma su postura institucional, apostando por un camino distinto al de las grandes figuras mediáticas, pero alineado con su planificación deportiva a corto y mediano plazo.

