Reinaldo Rueda rompió en llanto tras quedar eliminado del Mundial con Honduras

El sueño mundialista se desvaneció para Honduras y, con él, la esperanza del técnico colombiano Reinaldo Rueda de llevar a esta selección a la máxima cita del fútbol.

En una jornada final de eliminatorias cargada de dramatismo, el empate sin goles frente a Costa Rica selló la eliminación del combinado centroamericano de la próxima Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

La imagen de Reinaldo Rueda por fuera del Mundial 2026 se convirtió en el reflejo de una oportunidad perdida y el alto costo emocional del fútbol.

Reinaldo Rueda se quedó sin Mundial con Honduras

La Selección de Honduras llegó a la última fecha de la eliminatoria centroamericana en una posición de privilegio, liderando el Grupo C con las opciones más claras de clasificación.

La matemática parecía sencilla: un solo gol les garantizaba el pasaje directo al Mundial. Sin embargo, la falta de efectividad en San José, sumada a resultados adversos de otros encuentros, conspiró contra las aspiraciones.

Honduras eliminado bajo el mando de Reinaldo Rueda

El partido contra Costa Rica culminó sin anotaciones, un resultado que, si bien mantenía ciertas posibilidades, abrió la puerta a la debacle.

La victoria de Haití ante Nicaragua y, de manera crucial, el agónico gol de Surinam frente a Guatemala en los últimos minutos de sus respectivos encuentros, modificaron completamente el panorama de la clasificación.

Este cúmulo de resultados empujó a Honduras al tercer lugar en la tabla de segundos, dejándolos fuera de la zona de repechaje y, por ende, de la Copa del Mundo.

En la rueda de prensa posterior al partido, la emoción embargó al experimentado estratega.

“Hoy el fútbol nos dio una lección de humildad. Los partidos no se ganan antes de jugarlos”, expresó Reinaldo Rueda entre lágrimas, evidenciando la profunda frustración y tristeza por el desenlace. La campaña de su equipo, si bien tuvo altibajos, llegó a la instancia decisiva con el destino en sus propias manos, lo que hizo aún más dolorosa la eliminación.

El vallecaucano buscaba sumar su tercera clasificación mundialista, tras haber dirigido a Honduras en Sudáfrica 2010 y a Ecuador en Brasil 2014.

A sus 67 años, y habiendo estado tan cerca de un nuevo logro, la frustración fue palpable. Esta será la tercera Copa del Mundo consecutiva sin la presencia de Honduras, un dato que añade peso a la decepción.