Lewis Hamilton en problemas con Shakira: foto con tenista en un yate revolucionó las redes

Durante los últimos meses, Lewis Hamilton ha comenzado a tomar protagonismo en los medios de comunicación de Colombia, teniendo en cuenta que se ha dado a conocer una presunta relación entre el piloto de Mercedes con Shakira, a quien se le ha visto en repetidas ocasiones en las competencias de F1.

A pesar de haber sido filtrado diversas imágenes en las que se observan a las famosas compartiendo, no se ha podido corroborar la posible conexión entre el piloto de Mercedes y la cantante barranquillera, quien se presentó en el Gran Premio de Gran Bretaña, donde Hamilton se ubicó tercero.

Ahora, en medio del descanso de la Fórmula Uno, se dieron a conocer unas imágenes que dejan muy mal parado al piloto frente a la barranquillera, puesto que en las fotos que se filtraron en las redes sociales, se puede ver al número uno de Mercedes en un yate con Jenny Stray Spetalen, tenista e influenciadora, que compartió con el piloto en Ibiza.

A penas se dieron a conocer las imágenes, los cibernautas estallaron las redes sociales con varios comentarios, en lo que resaltaban la “decepción” de Shakira por la situación en la que se le vio a Lewis Hamilton, que también estuvo acompañado por la actriz mexicana Eiza González y otras figuras del séptimo arte.

Lewis spotted with Eiza-Gonzalez and Jenny Stray Spetalen in Ibiza!#F1 #LewisHamilton pic.twitter.com/0BA9lqBIis