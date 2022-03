Harold Preciado y el juego ante Bolivia: “Tenemos 500% de fe”

La Selección Colombia necesita de goles más que nunca, la sequía de siete partidos deberá acabar el jueves ante Bolivia para poder tener opciones de clasificar al Mundial de Qatar 2022. Y Harold Preciado llega como uno de los nombres en ataque para hallar esa solución.

Lea también: ¿Hay solución de gol en la Selección? Los números de los delanteros para ir al Mundial

El delantero de Santos de México habló ante los medios sobre su sueño de marcar con la Selección y de la motivación que hay dentro del grupo para encimar la clasificación, ante las posibilidades limitadas.

“Estamos con 500% de fe, tenemos que sumar de a tres para seguir en la pelea. Estamos enfocados en ganar el jueves. Será un partido complicado, pero trabajaremos de la mejor manera para lograrlo y dar un paso más pensando en Qatar. Estamos fuertes mentalmente, es fútbol y siempre hay revancha. Contra Bolivia hay una oportunidad para marcar, nos vamos a jugar una final para seguir pensando en Qatar. Hay que tener fe, confiando en Dios lo vamos a lograr”, dijo Preciado.

Vea también: La Selección Colombia sigue sumando jugadores pensando en Bolivia

En busca de goles para ir al Mundial

Primer gol en la Selección: “Uno siempre quiere estar de titular. Si se me da la oportunidad de jugar daré lo mejor de mí, si no, apoyaré a mis compañeros con la mejor energía. Ojalá pueda estar y marcar mi primer gol con la Selección, es lo que anhelo, lo que he soñado hace mucho tiempo”.

Necesidad de gol en la Selección: “Nada diferente, solo marcar los goles, con goles se ganan partidos. No hemos tenido suerte de concretar, ojalá lo podamos hacer ante Bolivia para lograr los tres puntos. Los goleadores somos de rachas. Los delanteros estamos pasando por un buen momento, marcando goles. Esperemos que los goles de los clubes los podamos llevar a la Selección”.

La importancia de Quintero y James: “Sabemos que Juanfer y James son excelentes jugadores, son nuestros cracks. Al que le toque lo hará de la mejor manera para la Selección. Todos estamos pasando por un buen momento, ojalá lo podamos demostrar en la Selección”.

¿Cuál será su rol en el equipo?: “En las dos posiciones (delantero o extremo) me siento cómodo. En Santos estoy jugando de ‘9′ y en Cali lo hice de extremo. No me disgusta esa posición, la conozco. Estoy con la mejor disposición para hacer las cosas bien en la Selección”.

Mire también: Álvaro Montero se aferra a la clasificación con Colombia: "Yo sé que vamos a clasificar al Mundial"