Álvaro Montero se aferra a la clasificación con Colombia: "Yo sé que vamos a clasificar al Mundial"

Luego de seis meses, el guardameta Álvaro Montero, volvió hacer convocado a la Selección Colombia, siendo este su segundo llamado al mando de Reinaldo Rueda, ya que, la última vez que se vistió de ‘tricolor’ fue en la triple fecha de Eliminatorias frente a Bolivia, Paraguay y Brasil, en el mes de septiembre del 2021.

En esta oportunidad, el guajiro fue convocado para las últimas fechas de Eliminatorias rumbo a Catar 2022 frente a Bolivia y Venezuela, donde los dirigidos por Reinaldo Rueda, buscarán la hazaña de clasificar al Mundial, contra todo pronóstico.

Álvaro Montero le contó a NoticiasRCN.com como se enteró de su convocatoria y si lo sorprendió.

“Estaba descansando en casa, y una llamada hizo que me levantara de la cama, con mi familia, y luego me dieron la noticia de que estaba convocado. Me puse feliz”, contó el arquero de Millonarios.

De igual forma, agregó el deseo de ser el guardameta titular de Colombia en el futuro, teniendo en cuenta las cualidades que le han destacado en los últimos tiempos.

“Gran parte de esa generación de jugadores está finalizando su etapa, entonces la nueva camada que está iniciando en este momento, son los que van a tomar las riendas de la Selección. En ese contexto, me he preparado siempre para afrontar la responsabilidad, intentando estar en buen nivel siempre, y obviamente ser titular es una ambición personal para mí”.

Por otro lado, el arquero de Millonarios confía en sus compañeros y se aferra a esa pequeña posibilidad de ir al Mundial de Catar 2022, donde Colombia tendrá que ganar los 6 puntos disputados y esperar algunos resultados.

“Tenemos que salir a ganar, sumar seis puntos sí o sí. Tenemos que aferrarnos a eso con espada y con cuchillo, a esa posibilidad que se nos puede dar, porque todo en el fútbol puede pasar. Yo soy optimista al 100% de que vamos a clasificar al Mundial, y más porque es el día de mi cumpleaños (risas)”, finalizó el arquero.

