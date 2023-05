Referente del último título del Deportivo Cali se lamenta por la crisis: "Duele mucho"

Deportivo Cali está tocando fondo. Su situación es realmente preocupante, no solo en el presente sino mirando a futuro. Kevin Dawson y Daniel Mantilla renunciaron por justa causa y son jugadores en condición de libres, pero la desbandada no pararía y podría extenderse en los próximos días.

La crisis institucional y financiera va paralela a la deportiva. El equipo no clasificó a los cuadrangulares y está cerca de entrar a puestos de descenso. Igual así se terminé salvando este año, el sistema de promedio acumulado en los últimos tres años lo dejaría bastante comprometido para la tabla del 2024, pues el puntaje de la campaña del campeonato de 2021 es el 'colchón' que tiene hoy, pero que no tendría el siguiente año.

Hernán Menosse y su lamento por crisis del Cali

Precisamente, un referente de ese título de hace año y medio expresó sus sentimientos aún estando fuera del Cali en la actualidad. Hernán Menosse fue uno de los estandartes de la décima estrella 'azucarera', y a pesar de ahora vestir la camiseta de Peñarol de Uruguay, lamentó el momento por el que está pasando el verde del Valle, pero envió un mensaje de aliento para lo que viene.

"La situación del Deportivo Cali duele. Creo que todo lo que está pasando nos duele por cómo está la situación. Ojalá pueda salir adelante lo más rápido posible", dijo el defensor central en diálogo con NoticiasRCN.com.

La desazón por perder con Millonarios

Menosse vive un presente amargo con Peñarol. Hace un par de semanas se coronó en la liga de Uruguay, pero en Copa Sudamericana son último del grupo F que lidera Millonarios. De hecho, el martes pasado quedaron eliminados de toda chance de clasificar a octavos de final luego de perder 3-1 con el 'embajador' en Bogotá.

"Es una tristeza enorme no poder llevarnos los tres puntos, vinimos con mucha ilusión. Un gol de pelota quieta cambió el partido, hay que seguir para adelante", comentó el experimentado zaguero para este portal.

"Fue un partido complicado, es un rival que hace mucho tiempo viene jugando juntos con una idea clara. Nos costó mucho la altura y la adaptación. Rescato la actitud de mis compañeros", agregó.

"A Millonarios siempre le cuesta a último momento en liga"

Hernán Menosse es un viejo conocido del fútbol colombiano, su paso no solo se dio con la camiseta del Cali, sino también con la del Once Caldas en 2015, por lo que sabe lo que es jugar contra Millonarios. El defensor no negó estar al tanto de la actualidad del 'embajador' en la Liga BetPlay y aunque recalcó el alto nivel que está teniendo, sostuvo que debe mantenerlo en lo que queda de cuadrangulares para no repetir la misma historia del tiempo reciente.

"Me ha tocado enfrentar varias veces a Millonarios. Viene haciendo las cosas bien, pero tiene que confirmarlo en la liga porque siempre le ha costado en el último momento", señaló.