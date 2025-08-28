CANAL RCN
Hernán Torres confirma que referente de Millonarios no va más en 2025: "no cuento más"

El estratega embajador busca conformar una nómina que recupere el nivel del equipo en liga.

Hernán Torres
Foto: Prensa Millonarios Oficial

agosto 28 de 2025
06:19 p. m.
El pasado martes 26 de agosto, Millonarios sufrió la primera derrota en la era del técnico Hernán Torres. Los embajadores cayeron por el juego de vuelta de la Copa Betplay ante Real Cartagena, dejando más dudas que certezas para lo que viene.

Ante el oscuro panorama que se avecina para los bogotanos, Hernán Torres busca potenciar la nómina que dejó David González para levantar el nivel y salir de los últimos puestos del campeonato.

Basado en ello, Torres ya ha empezado a dar visos de lo que quiere para recomponer el equipo. En primera medida, se conoció que Millonarios busca repatriar al golero Iván Arboleda, hombre volvería ante el mal momento que vive Guillermo de Amores.

Hernán Torres confirmó la baja definitiva de Llinás

Ahora, en medio de la incertidumbre que se vive en el club azul, Torres también confirmó que no contará más con Andrés Llinás, central que sufrió una dura lesión en las últimas semanas.

Pese a tener la esperanza de una posible recuperación para el final del año, Torres confirmó que "no contará más" con el defensa, por lo menos en lo que resta de 2025.

“No cuento más con Andrés Llinás, sino hasta enero”, confirmó.

¿Qué pasa con otros jugadores?

En cuanto a otros jugadores del plantel, Torres espera que Leo Castro esté para el duelo ante Santa Fe por la fecha de clásicos.

“Por mí, ojalá esté para el clásico". “Ha evolucionado bien a los trabajos de campo”, actualizó Torres del estado de su atacante.

Por otro lado, Torres también informó que uno de sus referentes, como Mackalister Silva, le faltan tres semanas para llegar en óptimas condiciones.

Mientras esto sucede, Millonarios se enfoca en lo que será el duelo de este viernes cuando se mida con Águilas Doradas en el estadio Alberto Grisales.

 

 

 

