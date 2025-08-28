Hernán Torres y el jugador que busca fichar a última hora para Millonarios

Hernán Torres ya dirigió su primer partido tras su regreso a Millonarios. El entrenador tolimense estuvo al frente de la derrota frente a Real Cartagena por 2-1 en los octavos de final de la Copa BetPlay, donde su equipo terminó pasando de ronda gracias al marcador global.

Ahora prepara su debut en Liga, donde deberá remontar en la tabla de posiciones para buscar un lugar en los cuadrangulares finales. Sin embargo, Torres tiene claro que la nómina actual no sería suficiente y por esta razón, espera cerrar un último refuerzo en la ventana para jugadores sin contrato.

Hernán Torres habló sobre el jugador que buscará

Este viernes 29 de agosto, se cerrará la ventana para jugadores sin contrato, por lo que Millonarios, las directivas y el cuerpo técnico están a contrarreloj para concretar el último jugador que esperan sumar a su nómina para este semestre.

En diálogo con 'El Vbar' de Caracol Radio, explicó el perfil de futbolista que están buscando en Millonarios. "El equipo necesita más profundidad, más fútbol al ataque. Mackalister lo tengo hasta dentro de un mes... Un 10, un generador, un productor, en ese aspecto estamos. Se necesitan un delantero, pero no hay tanto cupo, tenemos que elegir el que nos dé la mano, si no, nos tocará quedarnos con lo que tenemos".

Sobre las opciones que están en la mesa, comentó. "Uno quisiera conseguir la persona que sea la que necesitamos, pero es que no hay. Hay una posibilidad que estamos mirando, esperamos se consolide de hoy a mañana. Está muy difícil, muy complicada la situación".

¿Millonarios buscará de vuelta a Iván Arboleda?

En las últimas horas, apareció una versión de prensa en donde se indicaba que Millonarios estaba explorando la posibilidad de contratar nuevamente a Iván Arboleda, quien está libre luego de terminar su vínculo con el equipo bogotano.

Ante esto, Torres respondió. "Él estuvo en el club. Si se puede considerar la opción de un arquero, puede ser él, pero hay otras posibilidades que se necesitan, y si no se consigue, tocará tomar una decisión".