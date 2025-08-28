CANAL RCN
Deportes

Hernán Torres y el jugador que busca fichar a última hora para Millonarios

El técnico del equipo bogotano habló sobre la ventana para jugadores libres y pidió reforzar a su plantel para este semestre.

Hernán Torres Millonarios
FOTO: Millonarios FC

Noticias RCN

agosto 28 de 2025
06:18 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Hernán Torres ya dirigió su primer partido tras su regreso a Millonarios. El entrenador tolimense estuvo al frente de la derrota frente a Real Cartagena por 2-1 en los octavos de final de la Copa BetPlay, donde su equipo terminó pasando de ronda gracias al marcador global.

Hernán Torres llamó directamente a un viejo arquero para Millonarios: ¿logrará ficharlo?
RELACIONADO

Hernán Torres llamó directamente a un viejo arquero para Millonarios: ¿logrará ficharlo?

Ahora prepara su debut en Liga, donde deberá remontar en la tabla de posiciones para buscar un lugar en los cuadrangulares finales. Sin embargo, Torres tiene claro que la nómina actual no sería suficiente y por esta razón, espera cerrar un último refuerzo en la ventana para jugadores sin contrato.

Hernán Torres habló sobre el jugador que buscará

Este viernes 29 de agosto, se cerrará la ventana para jugadores sin contrato, por lo que Millonarios, las directivas y el cuerpo técnico están a contrarreloj para concretar el último jugador que esperan sumar a su nómina para este semestre.

En diálogo con 'El Vbar' de Caracol Radio, explicó el perfil de futbolista que están buscando en Millonarios. "El equipo necesita más profundidad, más fútbol al ataque. Mackalister lo tengo hasta dentro de un mes... Un 10, un generador, un productor, en ese aspecto estamos. Se necesitan un delantero, pero no hay tanto cupo, tenemos que elegir el que nos dé la mano, si no, nos tocará quedarnos con lo que tenemos".

Sobre las opciones que están en la mesa, comentó. "Uno quisiera conseguir la persona que sea la que necesitamos, pero es que no hay. Hay una posibilidad que estamos mirando, esperamos se consolide de hoy a mañana. Está muy difícil, muy complicada la situación".

¿Millonarios buscará de vuelta a Iván Arboleda?

En las últimas horas, apareció una versión de prensa en donde se indicaba que Millonarios estaba explorando la posibilidad de contratar nuevamente a Iván Arboleda, quien está libre luego de terminar su vínculo con el equipo bogotano.

Millonarios, el club con más ingresos en el FPC con abismal diferencia al resto
RELACIONADO

Millonarios, el club con más ingresos en el FPC con abismal diferencia al resto

Ante esto, Torres respondió. "Él estuvo en el club. Si se puede considerar la opción de un arquero, puede ser él, pero hay otras posibilidades que se necesitan, y si no se consigue, tocará tomar una decisión".

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Atlético Nacional

Alfredo Morelos volvió a hablar sobre el momento de Edwin Cardona en Atlético Nacional

Egan Bernal

Las palabras de Egan Bernal que ilusionan a Colombia en plena Vuelta a España

Mercado de Fichajes

Referente del Deportivo Cali sería anunciado como nuevo jugador de América de Cali

Otras Noticias

Reforma Laboral

Dan a conocer las que serán las nuevas tarifas de vigilancia en el país: así quedaron

Conozca las nuevas tarifas que aumentarán gradualmente hasta el 2027.

UNP

Concejal Jorge Colmenares denunció el retiro de su esquema de seguridad por parte de la UNP

El concejal responsabilizó a la UNP y recordó las múltiples amenazas que ha recibido.

Aida Victoria Merlano

Pareja de Aida Victoria respondió tras rumores de que habría sido infiel y Westcol sería el papá de su bebé

Venezuela

Portavoz de la Casa Blanca dijo que Nicolás Maduro "es un fugitivo"

Salud mental

Científicos revelan hábitos que podrían hacer más felices a los jóvenes