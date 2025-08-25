CANAL RCN
Hernán Torres prepara su debut con Millonarios: así fue su primer entrenamiento

Hernán Torres dirigirá su primer partido con Millonarios este martes en Copa BetPlay. Prográmese para el encuentro.

Hernán Torres
Foto: @millosfcoficial

agosto 25 de 2025
02:07 p. m.
Millonarios ya trabaja bajo las órdenes del técnico tolimense Hernán Torres, quien este lunes 25 de agosto dirigió su primer entrenamiento para marcar el inicio de su segunda era en el conjunto azul, después de haberlo llevado al título de la Liga en 2012. El experimentado entrenador llega con el reto de recomponer a un equipo que ocupa la casilla 19 en la tabla de posiciones y que necesita reaccionar de inmediato para no despedirse prematuramente de la lucha por entrar al grupo de los ocho.

Torres, consciente del difícil panorama, comenzó su labor con una charla directa al plantel profesional en la sede deportiva, dejando claro que su prioridad será devolverle competitividad a la escuadra capitalina. Además de trabajar aspectos tácticos, su objetivo inicial será recuperar la confianza de un grupo golpeado por los malos resultados recientes.

El primer examen será frente a Real Cartagena

El debut oficial de Hernán Torres en este nuevo ciclo se dará este martes 26 de agosto, cuando Millonarios visite a Real Cartagena en el estadio Jaime Morón por el partido de vuelta de la Copa Colombia. El cuadro bogotano cuenta con una ventaja de 3-1 conseguida en El Campín, pero el estratega sabe que no hay espacio para relajaciones y que un traspié podría agravar el difícil momento institucional.

Torres quiere que su sello empiece a notarse desde el primer encuentro. Para ello, planea un equipo equilibrado que no renuncie al ataque, pero que al mismo tiempo se muestre sólido en defensa, un aspecto que ha sido una de las grandes falencias del semestre.

Un reto inmediato para recuperar la confianza

La llegada del técnico campeón en 2012 no solo genera expectativa entre los aficionados, sino también entre los jugadores, que ven en él a un líder capaz de enderezar el camino. Sin embargo, el margen de error es mínimo: el equipo necesita sumar victorias de manera urgente en Liga y mantener vivas sus aspiraciones en la Copa Colombia para no dejar la temporada a la deriva.

Hernán Torres sabe que no hay tiempo que perder y que cada partido será una final. Su misión es clara: despertar nuevamente la grandeza de Millonarios y devolverle protagonismo en el fútbol colombiano.

