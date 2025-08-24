CANAL RCN
Tino Asprilla no dejó pasar por alto la protesta de hinchas de Millonarios y se burló: "vengan y los recogen"

El exdelantero colombiano publicó un picante video donde mencionó a los seguidores azules.

Tino Asprilla
Foto: AFP

agosto 24 de 2025
08:30 p. m.
El pasado miércoles 20 de agosto, Millonarios volvió a sufrir una dolorosa derrota que agudizó su crisis en esta liga colombiana.

Fue un 1-2 ante Unión Magdalena, que llevó al desespero a sus hinchas, quienes en son de protesta, decidieron lanzar zapatos al terreno de juego.

Durante los primeros minutos, luego del segundo gol de Magdalena, los hinchas de la tribuna lanzaron sus zapatos al terreno de juego, todo con el fin de hacerles entender a los jugadores que se "pusieran en los zapatos de ellos", que viven la crisis del equipo.

Este actuar de los hinchas le ha dado la vuelta al mundo entero y ha generado un sinnúmero de reacciones en redes sociales.

Tino Asprilla se 'burló' de lo hecho por los hinchas de Millonarios

Uno de las reacciones más virales en redes sociales la hizo el mítico exdelantero Faustino Asprilla, quien por medio de un video en redes sociales se burló de lo hecho por estos seguidores.

En el video se pudo observar al Tino en una tienda de tenis de una reconocida marca.

"Me encontré los zapatos que botaron los hinchas de Millonarios y los están vendiendo. Si quieren venga por acá para que los recojan", indicó en un video.

