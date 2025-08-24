Presidente de Millonarios aseguró que el plantel actual es más costoso que el de Falcao y Montero

El presidente de Millonarios, Enrique Camacho, generó un intenso debate entre hinchas y analistas tras sus declaraciones del pasado jueves 21 de agosto. El dirigente afirmó que la nómina actual del cuadro ‘embajador’ tiene un valor superior al del semestre anterior, algo que ha dejado perpleja a buena parte de la afición.

Las palabras de Camacho resultan difíciles de entender si se tiene en cuenta que hace apenas unos meses el equipo contaba con figuras de peso como Radamel Falcao García, Álvaro Montero, Daniel Cataño y Daniel Ruiz, futbolistas que se destacan por su jerarquía y experiencia en el fútbol nacional e internacional.

La comparación ha levantado suspicacias, ya que la plantilla actual está conformada principalmente por nombres que, a primera vista, no parecen superar el valor de mercado de sus antecesores. Refuerzos como Edwin Mosquera, Guillermo de Amores, Álex Castro, Bruno Sávio y Cabezas Hurtado no gozan de la misma proyección mediática, aunque según el presidente, sus fichajes representan una inversión mayor para el club.

Críticas y desconcierto en la hinchada

Las declaraciones de Camacho no tardaron en generar reacciones. Muchos aficionados consideran que, más allá de lo que pueda costar la nómina, el rendimiento deportivo está lejos de justificar cualquier incremento económico. Millonarios atraviesa uno de sus peores arranques en años y ocupa los últimos lugares de la tabla, lo que ha intensificado las críticas hacia la gestión dirigencial.

Expertos señalan que el costo de un plantel no siempre se refleja en la fama de los jugadores, sino en las negociaciones, las condiciones contractuales y la edad de los futbolistas, factores que pueden encarecer un equipo sin que necesariamente se traduzca en mejores resultados.

Sin embargo, para los hinchas, el valor más importante sigue siendo el desempeño en la cancha, y hoy por hoy Millonarios está en deuda con su afición.