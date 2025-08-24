CANAL RCN
Deportes

Presidente de Millonarios aseguró que el plantel actual es más costoso que el de Falcao y Montero

Enrique Camacho, presidente de Millonarios, aseguró que el plantel actual es más costoso que el del semestre pasado.

Enrique Camacho
Foto: Win Sports

Noticias RCN

agosto 24 de 2025
10:26 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El presidente de Millonarios, Enrique Camacho, generó un intenso debate entre hinchas y analistas tras sus declaraciones del pasado jueves 21 de agosto. El dirigente afirmó que la nómina actual del cuadro ‘embajador’ tiene un valor superior al del semestre anterior, algo que ha dejado perpleja a buena parte de la afición.

Las palabras de Camacho resultan difíciles de entender si se tiene en cuenta que hace apenas unos meses el equipo contaba con figuras de peso como Radamel Falcao García, Álvaro Montero, Daniel Cataño y Daniel Ruiz, futbolistas que se destacan por su jerarquía y experiencia en el fútbol nacional e internacional.

Hernán Torres vuelve: dan por hecho el acuerdo de Millonarios con su nuevo entrenador
RELACIONADO

Hernán Torres vuelve: dan por hecho el acuerdo de Millonarios con su nuevo entrenador

La comparación ha levantado suspicacias, ya que la plantilla actual está conformada principalmente por nombres que, a primera vista, no parecen superar el valor de mercado de sus antecesores. Refuerzos como Edwin Mosquera, Guillermo de Amores, Álex Castro, Bruno Sávio y Cabezas Hurtado no gozan de la misma proyección mediática, aunque según el presidente, sus fichajes representan una inversión mayor para el club.

Críticas y desconcierto en la hinchada

Las declaraciones de Camacho no tardaron en generar reacciones. Muchos aficionados consideran que, más allá de lo que pueda costar la nómina, el rendimiento deportivo está lejos de justificar cualquier incremento económico. Millonarios atraviesa uno de sus peores arranques en años y ocupa los últimos lugares de la tabla, lo que ha intensificado las críticas hacia la gestión dirigencial.

Revelan videos de hinchas de Millonarios saliendo descalzos de 'El Campín'
RELACIONADO

Revelan videos de hinchas de Millonarios saliendo descalzos de 'El Campín'

Expertos señalan que el costo de un plantel no siempre se refleja en la fama de los jugadores, sino en las negociaciones, las condiciones contractuales y la edad de los futbolistas, factores que pueden encarecer un equipo sin que necesariamente se traduzca en mejores resultados.

Sin embargo, para los hinchas, el valor más importante sigue siendo el desempeño en la cancha, y hoy por hoy Millonarios está en deuda con su afición.

Protesta de hinchas de Millonarios le da la vuelta al mundo
RELACIONADO

Protesta de hinchas de Millonarios le da la vuelta al mundo

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Fútbol

Conmoción en el mundo del deporte: murió un futbolista en un trágico accidente

Liga BetPlay

América de Cali y Atlético Nacional empataron 1-1 en el Pascual Guerrero: vea el video de los golazos

Millonarios

Tino Asprilla no dejó pasar por alto la protesta de hinchas de Millonarios y se burló: "vengan y los recogen"

Otras Noticias

Artistas

Pipe Bueno habría enviado estos nuevos mensajes a Luisa Fernanda W en medio de los rumores de la ruptura amorosa

El cantante volvió a aparecer en sus redes sociales con enigmáticos mensajes. ¿Fueron para Luisa Fernanda W?

Temblor en Colombia

Atención: ¡tembló fuertemente en Colombia hoy 24 de agosto de 2025! Este es el reporte

El Servicio Geológico Colombiano informó las zonas exactas en las que se sintió este temblor. Descubra los detalles.

Ecuador

Ecuador incauta cargamento de explosivos presuntamente destinado a grupos armados colombianos

Resultados lotería

Super Astro Luna: número y signo ganador hoy 24 de agosto de 2025

Salud mental

Capacidad de atención del sistema de salud ha ido reduciéndose desde el 2022