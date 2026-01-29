CANAL RCN
Oficial: Millonarios tomó drástica decisión con Hernán Torres tras nueva derrota

Millonarios cayó en su visita a Pasto y la directiva albiazul tomó una drástica decisión con la continuidad de Hernán Torres.

Foto: Millonarios

Sergio García

enero 29 de 2026
06:33 a. m.
Millonarios volvió a sacudir el panorama del fútbol colombiano en la madrugada de este jueves 29 de enero, al anunciar oficialmente la salida de Hernán Torres como director técnico del primer equipo. La decisión, aunque contundente, no tomó por sorpresa a la afición ni al entorno del club, teniendo en cuenta el complejo presente deportivo que atravesaba el conjunto albiazul desde finales del año anterior y que se agravó en este inicio de campeonato.

Torres había asumido el mando del equipo en agosto de 2025 con la misión de encaminar un proyecto que combinara experiencia, jerarquía y resultados. Sin embargo, el paso de los meses dejó en evidencia que la idea futbolística nunca terminó de consolidarse. Millonarios mostró serias dificultades para encontrar regularidad, tanto en su funcionamiento colectivo como en los resultados, una situación que terminó por minar la confianza de la directiva.

Resultados adversos y un arranque insostenible

El detonante final fueron las tres derrotas consecutivas en las primeras jornadas del campeonato, un arranque que el club consideró imposible de sostener, más aún tras la inversión realizada en el reciente mercado de fichajes. Pese a la llegada de jugadores de peso y nombres que, en el papel, elevaban la competitividad de la nómina, el equipo nunca logró reflejar esa jerarquía dentro del terreno de juego.

Millonarios evidenció falencias en defensa, poca claridad en el mediocampo y una alarmante falta de contundencia en ataque. Más allá de los marcadores, la preocupación principal pasaba por la ausencia de una identidad clara, algo que terminó pesando en la evaluación interna de la dirigencia, que optó por cortar el proceso de manera anticipada.

Un adiós marcado por el respeto y la historia

A través de un comunicado oficial, el club confirmó la salida del entrenador y dejó un mensaje de reconocimiento hacia su trayectoria. “Al profesor le reconocemos su profesionalismo, entrega y dedicación en esta etapa en el club. Sin duda, su nombre seguirá siendo muy respetado en la historia de nuestra institución”, señaló Millonarios, resaltando especialmente el título de Liga obtenido por Hernán Torres en 2012, uno de los logros más recordados por la hinchada.

Ahora, la institución bogotana entra en una etapa de análisis y transición, con la urgencia de encontrar un nuevo rumbo que le permita recuperar competitividad y responder a las altas expectativas de su afición. Mientras tanto, el ciclo de Hernán Torres se cierra dejando sensaciones encontradas, entre el respeto por su pasado glorioso y la frustración por un presente que nunca logró despegar.

