CANAL RCN
Deportes

¿Se acabó la esperanza? Los resultados que complicaron a América, Santa Fe y Millonarios

América, Santa Fe y Millonarios se quedan sin posibilidades de clasificación tras estos resultados.

Millonarios
Foto: @millosfcoficial

Noticias RCN

octubre 29 de 2025
07:27 a. m.
La Liga BetPlay II-2025 entra en su recta final y tres grandes del fútbol colombiano ven cómo sus posibilidades de clasificar a los cuadrangulares se desvanecen con el paso de las fechas. América de Cali, Independiente Santa Fe y Millonarios, tres equipos históricos del país, atraviesan un panorama complejo: aunque aún tienen opciones matemáticas, no dependen de sí mismos y necesitan una combinación de resultados que parece cada vez más lejana.

El golpe más reciente vino con los triunfos de rivales directos en la lucha por el octavo puesto. Águilas Doradas se impuso a Envigado en el último minuto y alcanzó los 27 puntos, ubicándose en la séptima posición. Por su parte, Alianza FC dio el golpe en Palmaseca al derrotar 0-1 a Deportivo Cali, sumando 26 unidades y escalando al octavo lugar de la tabla. Estos resultados perjudican directamente a los tres grandes que persiguen la clasificación, pues cada jornada que pasa el margen de error se reduce al mínimo.

Tres grandes con cuentas pendientes

América de Cali, bajo la dirección de David González, ha mostrado altibajos durante el torneo y no ha encontrado la regularidad necesaria para consolidarse entre los ocho. Santa Fe, por su parte, ha tenido un cierre irregular que lo dejó con pocas opciones pese a un inicio prometedor. Millonarios, dirigido por Herná Torres, también ha sufrido con la falta de efectividad y los empates consecutivos que lo alejaron de los puestos de clasificación.

Los tres equipos comparten la misma obligación: ganar los tres partidos que restan y esperar que tanto Águilas Doradas como Alianza FC tropiecen en las fechas finales. Sin embargo, el rendimiento de estos dos conjuntos ha sido sólido y, hasta el momento, no muestran señales de ceder terreno.

Una recta final llena de tensión

Con solo tres fechas por disputar, la presión aumenta y los cálculos comienzan a ser parte del día a día en Cali y Bogotá. Los hinchas de América, Santa Fe y Millonarios aún mantienen la fe, pero son conscientes de que las opciones reales son cada vez más reducidas. Cualquier tropiezo será definitivo.

La Liga BetPlay se acerca a un cierre apasionante donde los grandes, pese a su historia, podrían quedarse por fuera de la fiesta de fin de año. Solo un milagro, acompañado de resultados ajenos, podría mantener viva la ilusión de verlos en los cuadrangulares semifinales.

