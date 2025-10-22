CANAL RCN
¿Cuándo se jugarán los clásicos entre Atlético Nacional y América de Cali en semifinales de Copa BetPlay?

Ya se definieron los cruces de semifinales de la Copa BetPlay y se dará uno de los clásicos más importantes del FPC.

América de Cali vs. Atlético Nacional
octubre 22 de 2025
09:06 p. m.
Ya solamente quedan cuatro equipos en la pelea por quedarse con el título de la Copa BetPlay 2025. Tres antioqueños: Atlético Nacional, Independiente Medellín y la sorpresa del campeonato, el ya descendido Envigado, se sumaron al América de Cali en estas instancias.

Uno de los enfrentamientos ha generado el interés de los aficionados a nivel nacional, pues uno de los finalistas saldrá del enfrentamiento entre América y Nacional, duelo que para muchos es el clásico más importante del fútbol profesional colombiano.

¿Cuándo se jugarán las semifinales de la Copa BetPlay?

Aunque oficialmente no se han confirmado las fechas para la disputa de las semifinales, el calendario de la Dimayor respecto a la Liga BetPlay, determina la programación disponible para estos enfrentamientos.

Partidos de ida:

  • Envigado vs. Independiente Medellín (Estadio Polideportivo Sur)
  • Atlético Nacional vs. América de Cali (Estadio Atanasio Girardot)
  • Posible fecha: semana del 5 de noviembre

Partidos de vuelta:

  • Independiente Medellín vs. Envigado (Estadio Atanasio Girardot)
  • América de Cali vs. Atlético Nacional (Estadio Pascual Guerrero - a puerta cerrada)
  • Posible fecha: semana del 12 de noviembre.

¿Cómo está el historial entre América de Cali y Atlético Nacional?

El clásico entre América y Nacional se ha disputado un total de 281 veces en todas las competencias oficiales donde han coincidido. Aunque por décadas fue uno de los más parejos, en los últimos años los antioqueños han sacado cierta ventaja.

El 'Rey de Copas' lidera el historial con 105 triunfos, 81 empates y 95 derrotas. Además, el último duelo en Copa BetPlay entre sí, fue en la final del año 2024, donde Nacional logró quedarse con el título con un marcador global de 3-1.

