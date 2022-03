Hinchas del Liverpool deliran con nueva canción: "Luis Díaz nos tiene locos"

Luis Díaz locura. Los hinchas del Liverpool no paran de delirar jornada tras jornada con el enorme talento del futbolista colombiano, quien en muy poco tiempo se ha ganado el cariño de todos los sectores que rodean al conjunto 'red'.

Mire acá: Jürgen Klopp vuelve a alabar a Luis Díaz: "Es un muy buen jugador, déjenme decirlo"

El guajiro se despachó este sábado con un gol que abrió el camino del triunfo de su equipo 0-2 sobre el Brighton y que sirve para seguirle luchando cabeza a cabeza el título de la Premier League al Manchester City.

Díaz arribó a finales en enero tras ser la gran estrella del Porto en lo corrido de la temporada y en tan solo 10 partidos jugados, los aficionados ya lo proyectan como el nuevo ídolo de Anfield de los próximos años.

Al colombiano no le han faltado elogios por parte de compañeros, prensa y reconocidos exjugadores de la Premier. Tras el partido de este sábado, personalidades como Jamie Carragher o Alan Shearer volvieron a rendirse a los pies del número 23 del Liverpool.

"El impacto de Luis Diaz puede convertir esta temporada en una especial para Liverpool. El club lo fichó recién en enero porque Tottenham le hizo una oferta, ¡gracias Daniel Levy (presidente 'Spur')!", escribió Carragher en su cuenta de Twitter.

Por su parte, Shearer se refirió al gol de 'Lucho', en el que recibió un golpe bastante fuerte por parte del arquero rival: "Brillante Díaz. Valiente y obtiene su recompensa".

Además: Luis Díaz abrió el marcador con un golazo y sufrió un terrible golpe en la cabeza

Jürgen Klopp siguió la tendencia y en rueda de prensa post partido, habló maravillas de Luis Díaz, refiriéndose especialmente al impacto que ha generado dentro del grupo y la importancia de eso para rendir al máximo nivel dentro de la cancha.

"Es un muy buen jugador, déjenme decirlo. Y no tenemos grupos en nuestro equipo, pero tenemos algunos que hablan español y portugués, jugadores experimentados como Thiago, Bobby (Firmino), y eso ayuda. Está bajo su protección. Es un muy buen chico. Harvey Elliot (la perla del club) y Luis hablan mucho juntos", afirmó el entrenador.

Pero los que viven con mayor efervescencia y pasión el brillante momento de Díaz en Liverpool son los hinchas. De hecho, antes del partido contra Brighton, trascendió un video en el que un buen número de seguidores 'reds' que se dirigían al estadio a presenciar el compromiso, compusieron y entonaron una nueva canción dedicada al extremo guajiro.

We signed a lad from FC Porto,

And when he scores he dances with Diogo,

He plays with Mane, Salah and Firmino,

Oh Luis Diaz sends us fucking loco,

Ohhh Luis Diaz, Ohhh Luis Diaz.