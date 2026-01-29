Revelan fuertes imágenes del accidente en el que camioneta hinchas del PAOK chocaron contra un camión

El fútbol europeo se encuentra conmocionado tras el fatal accidente ocurrido en las carreteras de Rumania, donde siete jóvenes seguidores del PAOK de Salónica perdieron la vida mientras cumplían el sueño de acompañar a su equipo en una cita internacional.

El grupo de aficionados, compuesto por diez personas originarias de ciudades como Katerini, Alejandría y Tesalónica, se dirigía hacia Francia.

Su destino final era el Groupama Stadium, donde el PAOK se enfrentaría al Olympique de Lyon por la fase de liga de la UEFA Europa League este jueves 29 de enero. El grupo viajaba en una furgoneta de alquiler, una práctica común entre las peñas del club griego para evitar las demoras fronterizas en países fuera de la Unión Europea y reducir los gastos de vuelo.

El siniestro se produjo el martes 27 de enero en la región de Timiș, específicamente cerca de la localidad de Lugojel, en la carretera nacional DN6. Según los reportes preliminares de la policía rumana, el conductor de la furgoneta, un joven de 29 años, intentó realizar una maniobra de adelantamiento en un tramo de la ruta.

Sin embargo, al intentar regresar a su carril, el vehículo perdió el control, rozó inicialmente un camión cisterna y terminó invadiendo el sentido contrario, impactando frontalmente contra un camión de gran tonelaje.

VIDEO: fuertes imágenes del accidente en el que camioneta hinchas del PAOK chocaron contra un camión

La tragedia ha cobrado una dimensión aún más cruda tras la difusión de un video captado por la cámara de seguridad (dashcam) de un camión que circulaba detrás de los implicados.

En las imágenes, que ya circulan en redes sociales y medios internacionales, se observa con total nitidez el momento exacto en que la furgoneta negra rebasa al vehículo que graba y, apenas segundos después, parece zigzaguear antes de cruzarse de carril.

El impacto frontal con el camión de carga pesada es seco y devastador. En el video se aprecia cómo el vehículo de los hinchas es desplazado violentamente fuera de la calzada, quedando reducido a un amasijo de hierros en cuestión de milisegundos.

Las autoridades rumanas han utilizado estas imágenes para confirmar que el exceso de velocidad y una posible fatiga del conductor pudieron ser factores determinantes en la colisión.

El presidente del PAOK, Ivan Savvidis, calificó el suceso como una "tragedia indescriptible", mientras que el primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, expresó su profundo dolor por la pérdida de "siete jóvenes compatriotas".

Tanto el club griego como el Olympique de Lyon han anunciado que rendirán un homenaje oficial y guardarán un minuto de silencio en memoria de los fallecidos, cuyas banderas ya cuelgan a media asta en el estadio Toumba de Salónica.