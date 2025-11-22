CANAL RCN
Dayro Moreno se consagró como el máximo goleador de la Copa Sudamericana 2025

El delantero de 40 años fue el máximo goleador de la Copa Sudamericana tras su actuación con Once Caldas.

Dayro Moreno Once Caldas (4)
FOTO: AFP

Noticias RCN

noviembre 22 de 2025
08:16 p. m.
Este 22 de noviembre, Lanús se quedó con el título de la Copa Sudamericana 2025 tras vencer a Atlético Mineiro en la gran final tras una tensa tanda de penales. Con esto, se puso fin a una edición donde varios clubes colombianos lograron destacar.

El equipo que llegó más lejos fue Once Caldas, que se metió hasta los cuartos de final de la competencia, donde terminaron cayendo ante Independiente del Valle tras dejarse remontar en Manizales un 2-0 conseguido en Ecuador.

Dayro Moreno y su marca personal en la Copa Sudamericana

Más allá del frustrado sueño del equipo caldense, Dayro Moreno logró quedarse con un valioso premio de consolación: la bota de oro de la competencia, al quedar como goleador en solitario del con 10 tantos.

El tolimense superó por 4 goles a sus principales perseguidores, aunque estaba más que claro que se iba a quedar con esta distinción individual, puesto que entre los finalistas el único que lo podía superar era Hulk de Atlético Mineiro, pero para ello debía convertir 6 goles en el partido definitivo.

