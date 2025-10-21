Lindo homenaje de los hinchas de Millonarios para Miguel Russo en El Campín

La noche de este martes en el estadio Nemesio Camacho El Campín estuvo cargada de nostalgia, gratitud y sentimiento azul. En la previa del encuentro entre Millonarios y Atlético Bucaramanga, los aficionados embajadores rindieron un nuevo homenaje a Miguel Ángel Russo, el técnico argentino que marcó una era dorada en la historia reciente del club y que falleció el pasado 8 de octubre.

Antes del pitazo inicial, la hinchada capitalina desplegó una enorme bandera con el rostro sonriente del entrenador, acompañado de la frase que se convirtió en su legado y filosofía de vida: “Todo se cura con amor”. Ese mensaje, que Russo pronunció en momentos difíciles de su carrera, fue adoptado por los hinchas como una expresión de esperanza, lucha y amor por el club.

Un ídolo eterno en la historia azul

Miguel Ángel Russo dejó una huella imborrable en Millonarios. Bajo su dirección, el conjunto bogotano volvió a saborear la gloria con el título del Campeonato Clausura 2017, poniendo fin a una larga sequía de más de cinco años sin levantar el trofeo de la Liga Colombiana. Además, en 2018, conquistó la Superliga frente a Atlético Nacional, consolidando su lugar como uno de los técnicos más queridos por la afición capitalina.

Su estilo tranquilo, su capacidad para liderar grupos y la conexión emocional que construyó con la hinchada hicieron que su nombre quedara grabado para siempre en el corazón de los seguidores azules. Incluso tras su salida, Russo continuó siendo recordado con respeto y cariño por su profesionalismo y por el ejemplo humano que representó dentro y fuera de la cancha.

Un homenaje en medio de la lucha por la clasificación

Mientras el equipo dirigido por Hernán Torres busca mantenerse con vida en la lucha por entrar al grupo de los ocho, el homenaje a Russo sirvió para recordar los valores que él siempre inculcó: entrega, disciplina y amor por la camiseta. La bandera con su imagen y la frase inmortal fue acompañada por cánticos y aplausos que conmovieron a todos los presentes en El Campín.

Más allá del resultado del encuentro, la noche quedó marcada por un profundo sentimiento de gratitud. Miguel Ángel Russo, desde el cielo, sigue siendo parte de la historia viva de Millonarios, un club que lo adoptó como uno de los suyos y que promete mantener su legado presente en cada victoria, cada esfuerzo y cada muestra de amor por el azul.