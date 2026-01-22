Santa Fe anunció fichaje de recorrido tras coronarse campeón de la Superliga

Independiente Santa Fe vive horas de euforia y planificación al mismo tiempo. Luego de consagrarse campeón de la Superliga del fútbol colombiano tras imponerse a Junior de Barranquilla, el conjunto cardenal no tardó en pasar de la celebración a la gestión deportiva. Apenas unas horas después del título, el club capitalino sorprendió a su afición con el anuncio de un nuevo refuerzo de cara a lo que será la temporada 2026.

La victoria ante Junior no solo significó un nuevo trofeo para las vitrinas del equipo bogotano, sino también el impulso ideal para comenzar a consolidar un proyecto que busca sostener la competitividad en el ámbito local. Bajo la dirección técnica de Pablo Repetto, Santa Fe quiere mantener una base sólida y reforzar sectores clave del campo, especialmente la zona defensiva.

Santa Fe no se detiene tras el título de la Superliga

A través de sus redes sociales oficiales, Independiente Santa Fe confirmó la incorporación de Juan Sebastián Quintero, defensor central de 30 años que llega en condición de jugador libre tras su salida del Deportivo Pereira. El anuncio se dio de manera inmediata al festejo por la Superliga, enviando un mensaje claro sobre las intenciones del club para el nuevo año.

“Juan Sebastián Quintero se une a la defensa del León. El zaguero ha tenido experiencia internacional en España y Brasil. ¡Bienvenido!”, publicó el equipo cardenal, destacando el recorrido del futbolista y su trayectoria fuera del país. Se trata de un defensor con experiencia, carácter y conocimiento del medio, aspectos valorados por el cuerpo técnico.

La llegada de Quintero le permitirá a Repetto contar con una alternativa confiable en la última línea, pensando en un calendario exigente y en la necesidad de rotar la nómina sin perder solidez defensiva.

Un defensor con recorrido y experiencia internacional

Juan Sebastián Quintero inició su carrera profesional en el Deportivo Cali, donde debutó en 2013 y alcanzó uno de los hitos más importantes de su trayectoria al consagrarse campeón de la Liga en 2015, bajo la conducción técnica de Fernando ‘el Pecoso’ Castro. Posteriormente, su carrera tomó un rumbo internacional, sumando experiencias en clubes como el Sporting de Gijón en España y varias instituciones del fútbol brasileño.

En Brasil defendió los colores de Fortaleza, Juventude, Vasco da Gama y Villa Nova, antes de regresar al país para jugar con el Deportivo Pereira. Ese recorrido le permitió adquirir roce competitivo en ligas exigentes y adaptarse a distintos estilos de juego, un valor agregado para el plantel cardenal.

De no presentarse inconvenientes, el defensor ya podrá ser tenido en cuenta por el cuerpo técnico para la próxima fecha de la Liga, cuando Santa Fe visite a Once Caldas en Manizales el próximo 25 de enero. Así, el campeón de la Superliga demuestra que quiere seguir dando pelea, combinando éxito inmediato con una planificación ambiciosa para el futuro.