CANAL RCN
Deportes

El premio económico que recibirá Santa Fe tras vencer a Junior en la Superliga

Santa Fe goleó a Junior en la Superliga, se consagró campeón con un global de 4-1 y aseguró un importante premio económico otorgado por la Dimayor.

Santa Fe, campeón de Superliga
Foto: Santa Fe oficial

Noticias RCN

enero 22 de 2026
12:28 p. m.
Independiente Santa Fe volvió a escribir una página dorada en su historia al consagrarse campeón de la Superliga de Colombia, tras imponerse con autoridad a Junior de Barranquilla con un marcador global de 4-1.

El equipo cardenal no solo celebró un nuevo título, sino que confirmó su dominio en esta competencia y, de paso, aseguró un importante premio económico.

En el partido de vuelta, disputado en Bogotá, Santa Fe mostró contundencia, orden táctico y jerarquía para quedarse con la corona frente a más de 30.000 aficionados que asistieron a El Campín.

Santa Fe fue contundente y levantó su quinta Superliga

En el juego definitivo, Santa Fe se impuso 3-0 a Junior con goles de Ewill Murillo, Hugo Rodallega y Nahuel Bustos, sellando así una final redonda desde lo futbolístico.

El equipo capitalino fue superior en todas las líneas y no dejó espacio para la reacción del conjunto barranquillero.

Con esta victoria, Santa Fe alcanzó su quinta Superliga y mantuvo un dato que ilusiona a su hinchada: tiene un 100 % de efectividad en esta competencia, ya que siempre que disputó la final logró quedarse con el título.

El premio económico que se llevó Santa Fe por ser campeón

Más allá del trofeo, el título también representó un alivio financiero para las arcas del club. La Dimayor reparte un total de 1.000 millones de pesos colombianos entre los dos finalistas de la Superliga, como incentivo por su participación.

Según el esquema establecido, el campeón recibe la mayor parte del monto. En este caso, Independiente Santa Fe habría ingresado cerca de 670 millones de pesos colombianos, mientras que Junior se habría quedado con aproximadamente 330 millones.

Así, Santa Fe cerró la Superliga con goleada, título y premio económico, reafirmando su protagonismo en el fútbol colombiano y comenzando el año con el pie derecho tanto en lo deportivo como en lo institucional, a la espera de lo que suceda en Liga, Copa y Libertadores.

