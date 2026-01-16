Hugo Rodallega no falla en finales: vea el récord que completó con gol a Junior en Superliga

Hugo Rodallega volvió a escribir su nombre en la historia reciente de Independiente Santa Fe. El delantero, a sus 40 años, fue protagonista en la noche del jueves en Barranquilla, al marcar el gol con el que el conjunto cardenal abrió el marcador frente a Junior, en el partido de ida de la Superliga.

Un tanto que no solo tuvo valor deportivo, sino también simbólico.

El capitán de Santa Fe apareció sobre el final del primer tiempo en el estadio Metropolitano y, con su habitual olfato goleador, venció al arquero rival para silenciar a la afición local.

La anotación significó el empate parcial en la serie y dejó al equipo bogotano muy bien perfilado de cara al título.

Un gol histórico para Rodallega con Santa Fe

La anotación ante Junior no fue una más en la carrera de Rodallega. Con ese tanto, el atacante llegó a 60 goles con Independiente Santa Fe, consolidándose como uno de los referentes ofensivos más importantes del club en los últimos años.

Además, el registro tiene un valor especial, pues Hugo Rodallega ha marcado en todas las finales que ha disputado con Santa Fe. Lo hizo en 2024 frente a Bucaramanga, repitió ante Medellín con el gol que le dio el título al equipo cardenal y ahora volvió a aparecer en una nueva final, esta vez en la Superliga.

El capitán que responde en los partidos grandes

Más allá de las estadísticas, Rodallega ratificó su condición de líder y de mejor jugador de la liga durante 2025.

Su experiencia, velocidad y capacidad de definición volvieron a marcar la diferencia en un duelo de alta exigencia, como lo es una final ante Junior en Barranquilla.

Con este gol, el delantero alcanzó 377 anotaciones en su carrera profesional, una cifra que refleja una trayectoria sólida y constante.

A sus 40 años, Hugo Rodallega sigue siendo determinante y demuestra que, cuando se trata de finales, su nombre siempre aparece en el marcador.