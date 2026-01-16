CANAL RCN
Deportes

Hugo Rodallega no falla en finales: vea el récord que completó con gol a Junior en Superliga

Hugo Rodallega volvió a ser decisivo con Santa Fe. Con su gol ante Junior en la Superliga, completó un registro histórico con el club cardenal.

Hugo Rodallega no falla en finales: vea el récord que completó con gol a Junior en Superliga
FOTO: Independiente Santa Fe

Noticias RCN

enero 16 de 2026
05:33 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Hugo Rodallega volvió a escribir su nombre en la historia reciente de Independiente Santa Fe. El delantero, a sus 40 años, fue protagonista en la noche del jueves en Barranquilla, al marcar el gol con el que el conjunto cardenal abrió el marcador frente a Junior, en el partido de ida de la Superliga.

Santa Fe vs. Junior: ¿cuándo se juega el partido de vuelta de la Superliga?
RELACIONADO

Santa Fe vs. Junior: ¿cuándo se juega el partido de vuelta de la Superliga?

Un tanto que no solo tuvo valor deportivo, sino también simbólico.

El capitán de Santa Fe apareció sobre el final del primer tiempo en el estadio Metropolitano y, con su habitual olfato goleador, venció al arquero rival para silenciar a la afición local.

Santa Fe inició su pretemporada con pie izquierdo: así cayó en Tenjo ante Deportivo Táchira
RELACIONADO

Santa Fe inició su pretemporada con pie izquierdo: así cayó en Tenjo ante Deportivo Táchira

La anotación significó el empate parcial en la serie y dejó al equipo bogotano muy bien perfilado de cara al título.

Un gol histórico para Rodallega con Santa Fe

La anotación ante Junior no fue una más en la carrera de Rodallega. Con ese tanto, el atacante llegó a 60 goles con Independiente Santa Fe, consolidándose como uno de los referentes ofensivos más importantes del club en los últimos años.

Santa Fe le quitó experimentado jugador a Millonarios de su plantilla: ya hay acuerdo entre las partes
RELACIONADO

Santa Fe le quitó experimentado jugador a Millonarios de su plantilla: ya hay acuerdo entre las partes

Además, el registro tiene un valor especial, pues Hugo Rodallega ha marcado en todas las finales que ha disputado con Santa Fe. Lo hizo en 2024 frente a Bucaramanga, repitió ante Medellín con el gol que le dio el título al equipo cardenal y ahora volvió a aparecer en una nueva final, esta vez en la Superliga.

El capitán que responde en los partidos grandes

Más allá de las estadísticas, Rodallega ratificó su condición de líder y de mejor jugador de la liga durante 2025.

Santa Fe y el partido clave ante Bucaramanga: así se define la localía para la Superliga BetPlay 2025
RELACIONADO

Santa Fe y el partido clave ante Bucaramanga: así se define la localía para la Superliga BetPlay 2025

Su experiencia, velocidad y capacidad de definición volvieron a marcar la diferencia en un duelo de alta exigencia, como lo es una final ante Junior en Barranquilla.

Con este gol, el delantero alcanzó 377 anotaciones en su carrera profesional, una cifra que refleja una trayectoria sólida y constante.

A sus 40 años, Hugo Rodallega sigue siendo determinante y demuestra que, cuando se trata de finales, su nombre siempre aparece en el marcador.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

James Rodríguez

James Rodríguez estaría cerca de definir su nuevo equipo rumbo al Mundial 2026

Deportivo Pereira

Supersociedades somete a control al Deportivo Pereira debido a su crítica situación

Junior de Barranquilla

Junior de Barranquilla depura su nómina: le buscan equipo a estos jugadores

Otras Noticias

EPS

Procuraduría exige a Nueva EPS ajustes urgentes en plan de contingencia por fallas en entrega de medicamentos

El ente de control instó a la entidad a tomar medidas inmediatas y contundentes para garantizar la entrega oportuna de los tratamientos a la población afiliada.

Turismo

¿Cuándo es el próximo puente festivo en Colombia? La larga espera que viene en 2026

Los colombianos deberán esperar varias semanas para el próximo puente festivo. Conozca la fecha, el motivo y cómo queda el calendario 2026.

Venezuela

Venezuela liberó a ciudadanos europeos detenidos tras elecciones de 2024

Cristiano Ronaldo

¡Adorable! Alana, hija de Cristiano Ronaldo, sorprende con su talento para el canto

Ministerio de Salud

“Ellos seguían trabajando y no tenían para el arriendo”: gerente de Hospital de Itagüí sobre funcionarios