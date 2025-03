Hugo Rodallega se fue con toda contra Neyser Villarreal: "No va a brillar"

El miércoles pasado, Millonarios recibió a Independiente Santa Fe para disputar un duelo adelantado correspondiente a la fecha 17 de la Liga BetPlay 2025-I. Los comandados por David González se impusieron por 2-0 y celebraron en El Campín. Neyser Villarreal, goleador del último Sudamericano Sub-20, protagonizó una polémica acción al pararse encima del balón.

Los 'embajadores' se tomaron revancha, luego de haber perdido el primer clásico capitalino por 3-2. Santiago Mosquera fue expulsado al 29' y los locales supieron sacar provecho de la superioridad numérica. Luis Mario Marimón se encargó de abrir el marcador con un golazo de gran factura y Kevin Palacios le puso cifras definitivas al encuentro.

Al minuto 72', Villarreal recibió un pase por la banda derecha y decidió pararse en el balón. José Ortiz, referí del compromiso, decidió mostrarle la tarjeta amarilla por provocación al rival. De inmediato, varios jugadores de Santa Fe, incluyendo a Rodallega, lo increparon por dicha acción. Pues bien, el exjugador de Fulham habló del juvenil durante la atención a medios.

Hugo Rodallega habló de Neyser Villareal

"Si se va a Europa o algún lugar así, no va a brillar, de eso no se trata. Se trata de que haga goles y brille jugando al fútbol. Yo no estoy en contra de las jugadas de fantasía; por el contrario, soy uno de los que admiro cuando un jugador tiene la capacidad de hacer una jugada fantasía pero hay que escoger el momento. Hay que enseñarle, no solo a Neyser, sino a nuestros jóvenes aquí en Colombia que no es simplemente cuando vayan ganando un partido, cuando estén de local y cuando estén con su gente. Si lo va a hacer, que lo haga cuando el partido va 0-0", empezó diciendo Rodallega durante la rueda de prensa.

Hugo Rodallega habló con los referentes de Millonarios

"El clásico pasado nosotros lo ganamos, lo dominamos y en ningún momento nos paramos en la pelota y mucho menos nos burlábamos de ellos. Tiene que aprender eso, se lo dije a (Álvaro) Montero, se lo dije a (Andrés) Llinás; ojalá que sus referentes le enseñen porque es un chico joven, lo acabamos de ver con la Selección Colombia Sub-20 también. Entonces tiene que aprender que no es solo cuando lleve la ventaja", concluyó el delantero vallecaucano.