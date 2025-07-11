Hugo Rodallega volvió a hablar de la posibilidad de jugar en América de Cali a sus 40 años

Hugo Rodallega tiene contrato con Independiente Santa Fe hasta el próximo 30 de diciembre. El delantero, quien recientemente cumplió 40 años, está a la expectativa de lo que será la nueva renovación de su contrato para jugar la Copa Libertadores 2026.

RELACIONADO Santa Fe ya habría acordado con su nuevo entrenador extranjero para el 2026

Sin embargo, la negociación todavía no ha llegado a un buen puerto, aunque el mismo jugador comentó que hay buena relación con el presidente Eduardo Méndez y es probable que pronto se dé la firma por un año más. Por otro lado, respondió ante la posibilidad de que finalmente no termine renovando.

Hugo Rodallega y la opción de América de Cali

En diálogo con el programa 'Zona Libre de Humo', Rodallega fue consultado ante el hipotético caso de que no se concrete su continuidad en el actual campeón de Colombia. Eso sí, de entrada fue tajante con que jugar en América ya no es opción para él.

"Mi corazón ahora está con Santa Fe y ya lo que fue, fue", dijo cuando le preguntaron por América. "Yo voy a seguir siendo hincha, eso no me lo va a quitar nadie", cerrando con la frase de un meme viral: "Marica, ya".

¿Si queda libre, América o Deportivo Cali? "Yo ya tengo 40 años, es que no puedo hacer esas cuentas de que quedo libre. Ante esa suposición... Quindío (risas). Ya dije que le echen tierrita a eso, pero va a quedar siempre la espinita y digamos que América".

Hugo Rodallega y su crítica a la situación de Deportivo Pereira

En la misma entrevista, el experimentado goleador fue consultado sobre el lío que existe entre Deportivo Pereira y el plantel profesional con relación al tema de las deudas con los futbolistas, razón por la cual están jugando con un equipo sub-20.

RELACIONADO Presidente de Santa Fe aterrizó los rumores sobre la posible llegada de César Farías

"Es una recocha, una sinvergüenzada, es una irresponsabilidad de la gente que está encargada del manejo de un equipo tradicional que hasta hace poco estaba jugando fases decisivas de la Copa Libertadores", comentó.