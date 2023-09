Iago Falque 'rompió el silencio' sobre su salida de América: "Podría haber ido mi hijo en el coche"

El pasado 18 de agosto, se presentó un bochornoso y preocupante hecho a las afueras de la Sede Deportiva de Cascajal. Se reportó una balacera contra el vehículo de Iago Falque, quien por fortuna no estaba en el lugar de los hechos. El conductor de la camioneta salió ileso de este incidente, posteriormente reportado como un intento de robo. Pues bien, el talentoso volante español, quien decidió renunciar al América de Cali, se pronunció por primera vez.

Falque, quien se estaba recuperando de una fractura de tibia, decidió viajar a Miami mientras tomaba una decisión respecto a su futuro deportivo. Con su familia, consideraron que volver a Cali era muy peligroso y el exjugador de la Roma dio un paso al costado.

"La Policía me aconsejó que no saliera de casa y cuando descartaron todas las hipótesis, investigaron y dijeron que era un robo. Después me marché de Cali por la presión de mi familia. Querían que me fuese de allí. Estuve unos días en Miami para aclararme y ver qué era lo mejor, lo que quería y lo que no. En frío, junto a mi mujer, decidimos que me volviera a España”, empezó diciendo Falque en el programa español 'Relevo'.

“Se escucharon como tres disparos, pero cuando me avisaron, mencionaron que habían disparado a mi choque por la parte de atrás y con mi conductor adentro, pues uno se asusta. Podría haber ido mi hijo atrás. Si eso hubiera sido así, no estaríamos hablando de un susto. Es lo que más valoro", empezó diciendo Falque, quien aún se encuentra sin equipo tras su salida de la 'mecha'.

El exvolante del Torino y el Tottenham dio detalles del atentado. Falque temió por la vida de su hijo y valoró que ningún miembro de su familia estaba presente cuando ocurrió la balacera.

Sobre su relación con la afición del América

“La afición me quería mucho y era muy respetado. En este caso fue algo muy casual. El club me dio todo el tiempo necesario para que decidiese. Han sido muy comprensivos. Saben que soy europeo y que estamos acostumbrados a otro tipo de cosas. Garantizar la seguridad es muy complicado. Fue una decisión mía”, concluyó.